Libertad con condiciones

Nadie puede negar que hoy en día disfrutamos de altas cotas de libertad en múltiples aspectos y ámbitos de la vida. Dichosamente, las normas sociales son más permisivas y no condicionan nuestros hábitos ni determinan nuestra existencia como en el pasado. Los que tenemos una edad y hemos conocido otros tiempos, sabemos bien de qué hablamos. Hoy día podemos vestirnos de cualquier manera, sin tener que sufrir miradas inquisitivas; podemos tomar decisiones sin estar pendientes de ser juzgados o excluidos por la presión social; y el respeto a la diversidad forma parte de los programas educativos en los colegios. Todo ello no excluye que debamos estar atentos y no bajar la guardia, para que este clima de libertad se mantenga y se extienda a colectivos menos proclives a aceptar al diferente por razón de sexo, país de origen, religión, color de la piel o cualquier otra condición.

En este contexto de libertad de la apariencia, lo que sorprende es una cierta intolerancia hacia la libertad de expresión –muchas veces en los grupos supuestamente más progresistas–, que termina creando un clima de escasa libertad para opinar lo contrario a la mayoría o, simplemente, cuestionar lo que se supone o admite que debe ser, según lo marca la línea de pensamiento imperante, muchas veces alimentada por los medios de comunicación y reforzada con mensajes machacones e insistentes que la gente termina incorporando de una manera acrítica. Escucho a personas de ámbitos diversos –desde humoristas, periodistas hasta algunos intelectuales–, que cada vez se sienten más coartados en su libertad para expresarse libremente, y no sólo para dar su opinión, sino también para cuestionar y hacerse preguntas sobre temas importantes que nos atañen a todos. Y algo que sorprende es la facilidad para calificar con epítetos peyorativos a quien no manifiesta una sumisión incondicional con el ideario vigente, por más que éste pueda y deba ser cuestionado. Echo en falta contextos en los que personas con visiones diferentes, incluso divergentes, puedan hablar con tranquilidad de sus respectivas razones para enfocar un determinado tema desde su particular visión. Echo en falta el respeto que conlleva escuchar al otro, aunque no opine lo mismo que yo; escucharlo para comprender sus razones, y aunque pueda no estar de acuerdo y pueda seguir pensando lo mismo, sólo el hecho de escucharlo me permite ver el sentido de sus argumentos, aunque no los comparta. El respeto a la diversidad debe incluir la libertad de pensamiento, porque nos enriquece como sociedad y permite que los individuos tengan ideas propias y no se comporten como títeres. Si asumimos sin reflexión eslóganes y limitamos la posibilidad de cuestionar lo que unos y otros intentan inocular en nuestro esquema de pensamiento, es muy probable que pongamos en marcha funcionamientos reactivos que nos atan a nuestras emociones. Y nada de esto es baladí, ya que así se construyeron los momentos más oscuros de la historia de la humanidad, todos ellos fundamentados en un pensamiento único al que no se podía rebatir. Ninguna ideología es poseedora de la verdad, máxime si se trata de una ideología política, en la que siempre se ocultan otros intereses vinculados a sus representantes, y entre ellos, los hay especialmente obstinados en defender a ultranza lo indefendible, mostrando así su ignorancia, su incompetencia o su incapacidad para asumir errores. Quienes actúan así no son merecedores de nuestra confianza, porque su pensamiento no está libre de sus pasiones, y de ahí surge la intolerancia y la inquina hacia el que opina diferente. Una de las consecuencias de esta libertad con condiciones es que nos lleva a una polarización del pensamiento, que no facilita un trabajo con objetivos comunes, y cuando esto se lleva al ámbito de la política, la falta de respeto al otro y la permanente demonización del que opina diferente, puede ocasionar problemas para todos. Además, esto alimenta una división en la sociedad que puede tener graves consecuencias en el futuro. Es probable que mi edad me lleve a añorar aquellos diálogos entre personas que, siendo radicalmente opuestas en su pensamiento político, eran capaces de respetarse y encontrarse en lo que reconocían como bien común. Hoy parece imposible que pueda volver a repetirse.