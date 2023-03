Llamémoslo por su nombre

Pasaba las mañanas enviando sus crónicas. Eran los años setenta del pasado siglo, otros tiempos. Justo García, en su cabina de recepción, recogía durante más de una hora cada día los textos que le leía por teléfono. Luego los distribuía por departamentos: España, Regiones, Sociedad, Cultura... Se decía en la redacción que las únicas áreas que no cubría eran Internacional y Madrid. Al día siguiente, la firma de José Manuel Vaquero aparecía en casi todas las secciones. Estaba considerado el más productivo de los corresponsales que "El País" tenía en España. Cuando viajaba a Madrid se pasaba las horas conversando, analizando, consultando la situación informativa con los responsables de las distintas áreas del periódico.

Dice que su vida periodística la desarrolló en LA NUEVA ESPAÑA, pero eso es pura modestia, es restarse méritos. Antes de echarse sobre sus hombros el diario asturiano ya llenaba las páginas del rotativo madrileño. Luego, cuando los medios de comunicación de la cadena estatal salieron a subasta, abanderó a los periodistas asturianos a conseguir que el diario de Oviedo sobreviviese y, con tesón, consiguió llevarlo a los más alto del ranking de la prensa nacional. Hoy, el periódico es el mástil de Editorial Prensa Ibérica, donde él ha ostentado los más altos cargos directivos.

Pero una vez retirado de la vida laboral no se refugió en el ostracismo, no cambió su profesión para ser "técnico, especialista en bolsa", que se ironiza entre los jubilados. Siguió interesado en los temas de la prensa, de la empresa, de la política, de la vida, lee, estudia, conversa, participa. Está al día. Lo acaba de demostrar cuando una institución del prestigio del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) le nombró Socio de Honor. En su discurso/ensayo de recepción en una solemne sesión, "Asturias, ante dos dilemas decisivos", mostró su conocimiento de la situación social, política, económica del Principado, de España, de la sociedad española.

Tras exponer su trayectoria laboral y vital, analizó los posibles fallos habidos en nuestra sociedad y pronosticó sobre las oportunidades del futuro de la región. Vaquero, que lo ha sido todo en el periodismo español, defendió un sector de la sociedad que siempre parece estar en crisis, en renovación, en reconversión, en entredicho, la información. "Salir a la calle, ver, escuchar y relatar es la función del periodista que debe disponer de una mínima formación, una máxima curiosidad y una cierta capacidad de interpretar lo visto y escuchado para comunicarlo... Ese papel necesita la protección de los poderes públicos y una cierta sensibilidad ciudadana si queremos de verdad conquistar una sociedad más justa y con una opinión pública equilibrada y solvente capaz de resistir la presión de esa monstruosa y creciente de la mentira que pretende controlarnos comercial y políticamente".

Después de recorrer todos los ámbitos de la vida cotidiana, José Manuel Vaquero animaba a abordar/invitar a las instituciones a convocar a los asturianos a esa reconquista que debería empezar por nosotros mismos para "tomar conciencia de nuestra real situación".

"Es necesario convertir Asturias en el paraíso de los emprendedores, porque la riqueza antes de repartirla hay que crearla", señaló en su discurso (en el que recordó algunos nombres y su trayectoria como el de Francisco Rodríguez, presidente de Ilas) y mencionó una "realidad que objetivamente está perjudicando a Asturias, donde ha faltado una política coherente capaz de fomentar el nacimiento de emprendedores autóctonos y de atraer a los de fuera".

¡Qué ingenuidad la mía, mostrar quién es José Manuel Vaquero!

En el episodio de Gaiferos y Melisendra, de El Quijote, el galopín narrador de la escena que en el retablo sucede alaba el inmediato castigo que el rey moro de Zaragoza inflige a un su pariente que se atreviera a besar a Melisendra. Y el narrador viene a alabar la justicia "a lo moro" por su inmediatez, porque "entre moros no hay ‘traslado a la parte’, ni ‘a prueba y estése’, como entre nosotros".

Pues bien, entre nosotros se ha instalado en los últimos tiempos la "justicia a lo moro". Frente al proceso inquisitorial, largo, con testigos, pruebas, "traslado a la parte" y sentencia, las sentencias se pronuncian de inmediato por los nuevos inquisidores, sin otras pruebas que, acaso, unos indicios; sin otra causa que la voluntad del inquisidor y sus prejuicios; sin que, desde luego, se otorgue posibilidad de defensa al sentenciado o a lo sentenciado.

Esa voluntad inquisitorial es omnímoda, se proyecta tanto sobre las personas como sobre las creaciones artísticas. Sobre estas, modificándolas; sobre las personas, calificándolas de perversas, de no–personas o de gente que merece la marginación social, de manera, además, no temporal, como ocurriría con la sentencia de un tribunal que sancionase por unos hechos determinados, sino permanente, eterna, sin límite ni redención. J.K. Rowling, Woody Allen, Plácido Domingo pueden ser algunos de esos, de entre muchos, ejemplos.

La actividad censora sobre las obras, su reescritura, con el estandarte de que podría haber en ellas palabras o personajes que molestasen a algún grupo (es decir, a algunas personas de algún grupo) se ha convertido en una plaga en los últimos tiempos: Roald Dahl modificado, James Bond rectificado, el Tío Gilito reescrito, películas de Walt Disney "actualizadas"...

Pero la inquisición a lo moro no se limita a las creaciones artísticas. Actúa también en otros ámbitos, por ejemplo, aquí en Asturies, prohibiendo una "caravana de mujeres" por machista (como si las viajeras no viajasen voluntariamente o fuesen tontas) o, por lenguaje sexista, un anuncio de carnes que afirmaba que "las preferimos maduritas" (¿y si fuesen plátanos maduritos habría lenguaje sexista?). Asombra no solo la estrechez de miras y la falta de inteligencia, sino la voluntad dictatorial que encierran esas imposiciones y el desprecio a los ciudadanos y su inteligencia que encierran.

Ese conjunto de actitudes inquisitoriales y dictatoriales están constituidas por elementos muy complejos: minorías que pretenden representar a un conjunto y que encuentran en el supuesto agravio una fórmula de identidad y de "reconocimiento"; grupos con intereses económicos que pretenden no perder dinero, no ya por aquello que se censura en determinada obra, sino por no ser alcanzados, luego, por la acusación universal de "no ser sensibles", ser reaccionarios o "fachas"; instituciones de origen y representación política cuya única justificación de existir es dedicarse a la caza de "pecados" y "pecadores", etcétera.

Una palabra–piedra es aquella que, sin un contenido concreto, es capaz de suscitar una gran cantidad de emociones. Por ejemplo, en el pasado, la derecha calificaba "de la cáscara amarga" a liberales, feministas, sindicalistas, etcétera. Hoy en día, una de esas palabras-piedra es la de "fascista": no designa ya a una persona que comulga con los movimientos totalitarios de los años anteriores a la II Guerra Mundial y durante la misma, sino que se usa para designar lo que molesta a quien arroja la palabra, y especialmente, a aquel o aquello que se tiene por autoritario, por su voluntad de imponer sus puntos de vista, sin contradicción de nadie.

Es notable, por otra parte, que hoy todas esas actitudes de censura e imposición, de intolerancia y, sobre todo, de "justicia a lo moro", sin "traslado a la parte", ni "a prueba y estése", arranquen de la emotividad de aquel conjunto de grupos y puntos de vista que se califican a sí mismos como de izquierdas. No lo llamemos "censura", ni "cultura de la cancelación", pues, llamémoslo por su nombre: "levofascismo".