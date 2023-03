Terremotos y otras sacudidas preelectorales

El PSOE asturiano se enfrenta al problema que supone la concatenación de incendios en el ámbito nacional, algunos propagándose infatigablemente e iniciándose nuevos focos sin que dé tiempo siquiera a apagar llamas anteriores. La inflación no acaba de contenerse, sigue abierto el frente de las rebajas de condena por la ley del "solo sí es sí" (solo cuatro meses después de que se detectasen las consecuencias judiciales indeseadas se ataja el problema), la Justicia incrementa su colapso por la huelga de letrados que el Gobierno no es capaz de desactivar, y el estrambótico y cutre caso de corrupción del diputado Tito Berni aún no ha acabado de clarificarse sin que se sepa si todas las conexiones están ya acotadas. Por mucho que trate de ceñirse el debate electoral a lo autonómico, la contaminación con la política nacional será inevitable.

Pero también existen tropiezos domésticos. La protesta sanitaria de la pasada semana, por ejemplo, estaba infravalorada por todos los ámbitos y la capacidad de movilización del descontento sorprendió a Gobierno y sindicatos. El cariz que toma el conflicto evidencia que la gestión sanitaria necesita de un análisis profundo y que existen deficiencias y conflictos de interés en la propia plantilla que obligan a repensar más allá de los parches y evaluar a fondo el modelo. Más aún cuando todo lo que se está valorando únicamente trata de resolver el aquí y el ahora, pero el verdadero problema de fondo de la Sanidad, larvado y silencioso, es el de su sostenibilidad y capacidad en el horizonte del medio plazo, con una Asturias mucho más envejecida, con mayores demandas sanitarias y para el que no se está preparando ya en la Universidad al personal necesario. Y, por último, cuestiones ajenas pero que importan. Las encuestas siguen dando al PSOE la victoria (algunas con bastante holgura) pero sin mayoría absoluta es necesaria una suma de 23 escaños de la izquierda. Ya Podemos preveía una bajada importante, pero el choque interno por la expulsión del partido de Daniel Ripa, cuya resolución está llena de incógnitas, amenaza con pulverizar las expectativas electorales de los morados. Para el PSOE, todo lo que sea colocarse en el filo de los 19 escaños supondría un motivo de intranquilidad. El líder socialista, Adrián Barbón, esgrimió estos días una encuesta de Electomanía que le otorgaba 21 diputados. El posible problema para los socialistas asturianos de cara al 28-M no se llama Partido Popular, sino "abstención". Porque esos factores que podrían motivar debilidad electoral no obedecen a que el PP esté mostrando especial fuerza y empuje. Los populares confían, más que nada, en la inercia nacional. Y el PP asturiano es un material tan altamente explosivo que no hay que descartar deflagraciones domésticas en los próximos meses. Precisamente todas estas incertidumbres no hacen más que alterar los nervios y motivar reacciones constantes pocas veces calculadas, algunas de las cuales terminan incluso por dar más protagonismo al destinatario de la réplica. Y este escenario empeorará en las próximas semanas hasta hacernos llegar a una campaña electoral en la que quien aparente dar algo por seguro lo hará con los dedos cruzados a la espalda. Como ya apuntamos hace semanas, la clave del 28-M serán las apelaciones al voto útil (en especial por el PP para laminar otros partidos de su espectro ideológico) y la batalla contra la abstención, principalmente de los socialistas, porque es ahí donde puede hallarse la vía de agua, pensando en que su objetivo sea poder gobernar en solitario. Con todo, el final de legislatura promete sobresaltos. A la resolución de la crisis de Podemos se sumará también la evolución en Ciudadanos. La dirección regional de los naranjas ha convocado para el próximo martes a los integrantes del grupo parlamentario. La portavoz, Susana Fernández, ya ha aducido problemas de agenda para asistir. A esa reunión está previsto que acuda el secretario de organización nacional, Carlos-Pérez Nievas, y probablemente las ausencias a esa cita catalicen movimientos. Por si acaso, por lo que venga, los partidos ya han blindado un asunto que fue polémico al inicio de esta legislatura: la constitución de los grupos parlamentario con el mínimo de dos diputados, en lugar de los tres que hasta entonces estaban establecidos. Esa decisión favoreció a Foro, a Izquierda Unida y a Vox, y en su día tuvo el rechazo de Podemos. El debate ha quedado cerrado en la comisión de reforma de reglamento, que concluyó esta misma semana. Los grupos de dos quedarán bendecidos para la próxima legislatura. Esta vez la reforma sí contará, en principio, con el apoyo de Podemos. También se permitirán, dentro del grupo mixto, agrupaciones formadas por solo un diputado, para tratar así de establecer diferencias entre unos y otros si el plenario tiene varios diputados solitarios. Ya ven, si uno es agrupación y dos son grupo, tres son multitud.