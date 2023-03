La buena risa, la mala risa

Quiero haceros una pregunta. Si decidís comer con alguien, ¿a quién preferís como colega de mesa y mantel? ¿A un callado, seriote y profundísimo, a un zascandil facundioso que no calla o a un bienhumorado, afable y animoso? Pues dos cosas: yo también elijo la tercera y a tal joya nunca le darán un premio literario o de relumbrón siquiera. Y, sin embargo, se cita más y se tiene en mayor estima literaria a Cervantes que a Quevedo porque era este un burlón mala leche sarcástico −dispuesto a clavar hasta lo más hondo− mientras que aquel "tenía el superpoder de ver las dos caras de todas las cosas", comprendía el alma humana, disculpaba risueño sus debilidades y se burlaba solo si era necesario y siempre con suave vaselina. Si todas las novelas de Vargas Llosa fueran del divertidísimo tenor de "Pantaleón y las visitadoras", le iban a dar los suecos sí por las narices un Nobel. Si todas las novelas de Torrente Ballester fueran del gigantesco tenor divertidísimo de "La saga/fuga de JB", sí por las narices iba a cosechar los premios que acumuló. En efecto, qué colosal es pasar un rato divertido, qué bien, cómo moló… pero ahora pongámonos serios, graves, ojerosos, pasémoslo mal, Ucrania, la burla de los trenes de Asturias que no entran por los túneles, el terremoto de Turquía y Siria, el genocidio machista, el desahucio y la miseria… Pero ¿es que acaso no se puede estar serio riendo? (gracias, Doris Lessing). Mi madre lo resumía al gozoso merendar de pan y chocolate: "No riamos tanto, que ya lo pagaremos". Qué bien se pasa riendo, qué poco prestigio tiene.

Cuando terminó de entrevistarme para la revista "Clarín" el enorme escritor y periodista José Luis Argüelles, dimos un paseo de atardecer (lento, confidencial…) durante el que tildó de humorísticos la mayoría de mis artículos. Enseguida se azoró, disculpó y aclaró que, para él, "humorista" se trataba de un piropo y no un menoscabo. Claro que es un gran piropo, convine. Ahí es nada, conseguir que un lector se eche una risa buena con una columna en la que consiga un servidor presenciar, enjuiciar o comentar la realidad, resaltando el lado cómico, risueño o ridículo de las cosas, como define el humorismo la RAE. La risa, el reír demuestran alegría, regocijo, un algo de zumba, infunden gozo. Aunque reírse de todo es propio de tontos, pero no reírse de nada lo es de estúpidos (gracias, Erasmo), "al burlarse de la ansiedad por el estatus, del miedo a ser diferente o de nuestros ataques de importancia, la risa produce una agradable levedad del ser". Fue un espléndido artículo del profesor Bernat Castany Prado quien me llevó a reflexionar sobre mi oficio, a diferenciar entre risa buena y risa mala, o risa triste y risa alegre, o −como distinguían ya los antiguos griegos− entre la buena risa y la mala risa. Noto y nota el antedicho que "Hay muchas risas y muy poca alegría. Pues no nos reímos ni mucho ni poco ni todo lo contrario, sino que nos reímos mal". Busquen el artículo en la Red a partir de su título, tomado de la lituana judía o rebelde súbdita zarista o anarquista en EEUU (¿dos oxímoron?) Emma Goldman, controvertida a más no poder, quien declaró a voz en grito o a voz en cuello: "Si no se puede reír, no es mi revolución".

Tampoco lo fue nunca para mí y mis buenos disgustos me costó de los censores de guardia y costumbre (siempre los mismos cejijuntos). Sigue resultándome de lo más reconfortante arrancar una sonrisa al lector. Porque el hombre sufre tan pavorosamente en el mundo, que se ha visto obligado a inventar la risa (gracias, Nietzsche). "Quien ríe perdura", proverbio noruego, al parecer, que me permite finalizar con docta pimporrada gramatical risueña desparpajada: no se escribe coma después de "Quien ríe", pues para eso es el sujeto, demontre.