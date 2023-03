Diego Canga suplanta a Diego Canga en las redes sociales

Nos llega la sorpresa y estupefacción de Diego Canga (@DiegoCanga), con ubicación en San Juan, por las menciones que de repente le han empezado a llegar a su cuenta de Twitter de políticos asturianos del PP. Concretamente del diputado autonómico Pablo Álvarez-Pire y de la "número uno" por Asturias en el Congreso, Paloma Gázquez, que hablan del "cambio tranquilo y sereno" que se avecina en el Gobierno de Asturias con la candidatura de Diego Canga. Si por sus hechos los conoceréis, parece claro que el Diego Canga de San Juan no es nada activo en las redes, porque aunque dio de alta su cuenta hace ahora doce años únicamente sigue a otras cinco en Twitter y no tiene ningún seguidor. La realidad es que las menciones por equívoco con la cuenta del otro Diego Canga (@CangaFanoDiego), el ahora candidato del PP a la Presidencia del Principado, se remontan bastantes años atrás, hasta el punto de que rastreando en la dirección del Canga de San Juan aparece un mensaje que le envió en abril de 2012 Ana Palacio, la que fuera ministra de Asuntos Exteriores en el segundo mandato de José María Aznar, con un texto desenfadado que decía así: "Hazme el favor de no ser una ‘carahuevo’. Con lo fotogénico que eres! Y dime el avatar de Antonio que no lo localizo". No estaba de más el mensaje, porque claro la exministra debía referirse a la silueta que muestra Twitter en el hueco reservado a la foto cuando no hay imagen alguna. Por las fechas, quizá Ana Palacio quisiera contactar con Antonio Tajani para comunicarle su nombramiento como consejera de Estado, que se produjo en aquella época.