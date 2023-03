Geoffrey Hewings: un reconocimiento más que merecido

Ya desde hace años es habitual la presencia de Geoffrey Hewings en nuestra Facultad de Economía y Empresa, siempre rodeado de estudiantes de doctorado y de profesores, especialmente investigadores de REGIOlab, el laboratorio de Análisis Económico Regional de la Universidad de Oviedo.

Una presencia discreta pero notable, que se manifiesta muy claramente en su magisterio y en los resultados del mismo, participando como uno más en los seminarios y actividades organizados por REGIOlab y ayudando y orientando a todos los participantes con sus certeros análisis.

Aquí se encuentra el origen del nombramiento de este reputado investigador como Profesor Colaborador de Honor de la Universidad de Oviedo. Pero mi intención aquí no es hablar de su condición de maestro, sino de su colaboración en el proceso de acreditación internacional de la Association to Advance Collegiate Schools of Business, AACSB. Esta Asociación conforma la red de educación en dirección de empresas más grande del mundo. Su objetivo es conectar la academia con la empresa, garantizando que las escuelas de negocio acreditadas cumplen con unos elevados estándares de calidad en la organización de los centros, la capacitación del profesorado, la formación de sus estudiantes y la vinculación con sus "stakeholders", es decir, con todos aquellos grupos de interés que afectan y se ven afectados por su actividad.

La AACSB es la mejor acreditación de escuelas de negocio del mundo y, por eso, también es muy difícil de conseguir. Más aún para una universidad pública española, de una región pequeña, cuyos procedimientos divergen mucho de los estándares americanos, pero que dispone de una notable valía intelectual y un alto potencial en la generación de talento. Y así lo apreció el comité evaluador. La Facultad de Economía y Empresa lo consiguió hace ya casi un año, lo que supuso que la Universidad de Oviedo se convirtiese en la segunda universidad pública de España en lograr este sello de calidad tras la Universidad Carlos III de Madrid, entrando, así, a formar parte de un selecto club al que solo pertenece un 6% de las escuelas de negocio del mundo.

Pero no lo hemos conseguido solos. Hemos contado con la estrecha colaboración de muchas empresas e instituciones de la región que se involucraron activamente en el proceso y que siguen haciéndolo en el momento actual.

Conseguir la AACSB se convirtió en un propósito colectivo, dentro y fuera de la Universidad de Oviedo. Y también se convirtió en un propósito de Geoffrey Hewings, que ya formaba parte de nuestra Facultad. Desde el primer momento se mostró interesado y emocionado con la posibilidad de que obtuviésemos esta acreditación internacional. Siempre creyó en ello, siguió muy de cerca la evolución de aquellas etapas finales y decisivas, que vivimos ya hace un año, y tomó la decisión personal de involucrarse activamente, participando en las sesiones que los miembros del comité evaluador mantuvieron con diferentes colectivos implicados en la acreditación. Sé que el profesor Hewings tiene un alto concepto de la Facultad de la que tengo el honor de ser Decana. Sé que es totalmente sincero en sus apreciaciones. De otra forma, no llevaría tanto tiempo vinculado a nosotros a través del laboratorio de investigación REGIOlab. Él no solo muestra su estima con palabras, también lo hace con hechos. Pasa varios meses al año en Oviedo, colaborando con investigadores, muchos de ellos discípulos que aprendieron de su magisterio, y con estudiantes de doctorado y formando, de facto, parte de nuestro claustro. Eso lo vemos todos los que lo conocemos y lo vieron los miembros del comité evaluador de la AACSB.

Para quienes nos evaluaban fue importante ver a un profesor emérito de la Universidad de Illinois (Chicago, USA) entre nosotros, hablando de nuestros méritos presentes y de nuestro elevado potencial de cara al futuro. Un profesor que goza de un reconocido prestigio internacional, como muestra el hecho de que la élite científica en el campo del análisis económico regional esté este viernes en el Paraninfo de la Universidad de Oviedo, acompañándole en este acto en el que se le otorga el título de Profesor Colaborador de Honor.

Geoffrey Hewings nos ha mostrado que los maestros lo son porque viven como tales, porque hacen de su vida un magisterio, porque tienen buenos discípulos. Como ya he dicho, pasa mucho tiempo en nuestra Facultad ejerciendo este magisterio con generosidad y entusiasmo. Por eso se siente, y le sentimos, uno más entre nosotros. Este nombramiento formaliza lo que ya hace tiempo es una realidad.

La vida académica trajo al profesor Hewings a nuestra región, concretamente a la ciudad de Oviedo, y creo que puedo decir que se enamoró de ellas, que ambas ocupan un lugar especial en su corazón: la Universidad y la ópera, de la que es amigo; la Facultad y las calles de Oviedo; REGIOlab y los paisajes de Asturias. Los que amamos esta pequeña región en la que vivimos le consideramos ya uno de sus mejores embajadores. Y esto también es internacionalización.

Como Decana es un honor y un placer expresar, desde estas páginas, mi agradecimiento por todo lo que ha hecho por nuestra Facultad.

Querido Geoffrey, muchas gracias.