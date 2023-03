Hablar del incremento del precio de la cesta de la compra es algo muy socorrido en nuestros tiempos. La verdad es que cuanto más leo, escucho y pago, menos entiendo lo que nos está pasando y, probablemente, sea lo mejor que me pueda pasar. Tengo la sana costumbre de tratar de identificar la procedencia de los alimentos que consumo previa consulta del envase o del cartel informativo obligatorio que, en ocasiones, sirve para liarnos más. Cuando el otro día, en una conocida cadena regional de supermercados, traté de localizar la procedencia de los garbanzos, pedrosillanos para mayor precisión, y de las lentejas, pardinas en este caso, me llevé una gran sorpresa. Esperaba leer "origen nacional". Pero para mi absoluto desconcierto ambos productos procedían de EE UU.

No contento con el susto de las legumbres gringas, repetí la operación con otras de una conocida y reputada comercializadora castellanoleonesa de leguminosas, de gama media-alta, de la que soy asiduo cliente, y para mi sorpresa eran también de la tierra del tío Sam. Alguna sorpresa procedente de Sudamérica y Centroamérica me llevé viendo una versión más modesta de nuestras fabas, que compiten en algunos lineales de cadenas nacionales, en centros en Asturias, con la de la IGP de Lourenzá, también de excelente calidad. Cualquier explicación medianamente lógica y razonable de esta injerencia yanqui en el mercado de las leguminosas hispánicas me resultaría un enigma diabólico. La colonización gallega con productos del rural, como ellos suelen decir, en el mercado asturiano es resultado de un trabajo de largo recorrido en la tierra y en los lineales.

Probablemente el incidente con las leguminosas yanquis no es una buena noticia para las IGP Lenteja de la Armuña, Lenteja de Tierra de Campos, Garbanzo de Fuentesaúco o Garbanzo de Pedrosillo. El esfuerzo de los productores y comercializadores por potenciar las marcas de la UE chocan con la cruda realidad del mercado y sus carambolas impredecibles, que pone en el estante garbanzos o lentejas procedentes de Oregón o Montana en detrimento de las de Mayorga o Fuentesaúco.

Tierra del Sabor en Castilla y León o Alimentos del Paraíso en Asturias tratan de vender una imagen positiva de nuestro primer sector y de la agroindustria asociada, pero se están encontrando con complicados enemigos. Muchos de los que defienden a los productores locales, sus valores medioambientales y ecológicos, luego se descuelgan envasando bajo su marca blanca legumbres gringas. Es un poco contradictorio y moralmente cuestionable, pero "business is business".

Yo siempre fui más de comerme un buen bocata de carne en Cornellana, sin duda los mejores del mundo, con su casadiella de postre, que una hamburguesa. Indudablemente yo prefiero un garbanzo fino pedrosillano o unas lentejas pardinas con su acompañamiento correspondiente que otras con barras y estrellas. Las rarezas del mercado, las eternas crisis, las guerras, el covid y todos los factores impredecibles que condicionan cosechas, rutas y precios están generando un desconcierto evidente que se traduce en una cesta de la compra loca y cambiante en precio, calidad y procedencia.

A mi admirada Ursula von der Leyen y la UE les queda mucho por hacer. Aunque el enfoque de la Política Agraria Común 2023-27 deje las cosas meridianamente claras, debemos esperar a ver sus resultados objetivos. La transposición de las distintas regulaciones comunitarias a la normativa de cada Estado miembro y la aplicación de los planes estratégicos de la PAC serán la prueba de fuego.

En Asturias, debemos dimensionar producción y mercado a diferentes niveles, incrementando progresivamente los sistemas agroalimentarios locales –comarcales probablemente sea la escala más adecuada– y orientando hacia un enfoque más empresarial los de mayor tamaño sin perder la esencia de los mismos. Hay espacio y mercado para todos, solo debemos gestionarlos de manera adecuada. El referente para la producción a gran escala es mi querido kiwi, mientras que para el mercado local los productos hortofrutícolas de temporada son la clave.

Veo con esperanza el futuro agrario asturiano, pero debemos ser conscientes de la necesidad de cambios inmediatos, a muchos niveles, para los que la nueva PAC y el Gobierno regional deben ser actores principales. La complejidad de las nuevas exigencias en la gestión del FEAGA y FEADER, como es el caso de los ecorregímenes, hace necesario un apoyo integral a los productores y mucha pedagogía por parte de todos. Establecer un equilibrio entre el precio de venta pagado al productor y el que finalmente paga el consumidor teniendo en cuenta la ley de la Cadena Alimentaria es la prueba del algodón y sin eso nada. Espero que la próxima vez que vaya a hacer la compra, el chosco siga siendo de Tineo, y el bourbon, de Tennessee; con las legumbres gringas ya tuve bastante.