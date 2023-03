Pobres y ricos

Siendo un ferviente defensor de la cultura del esfuerzo como apoyo para triunfar en la vida, así lo insté reiteradamente durante mi etapa docente. Sin embargo, con el paso del tiempo, entré en una fase de incertidumbre sobre si mi impericia era veraz, pues cada vez se acrecientan más mis dudas de que la meritocracia sea una solución para determinar el éxito.

¿Por qué pivota mi idea original? Este principio sería válido si en el devenir vital todos los participantes partieran de la misma línea de salida, pero difícilmente llegarán a la meta a la par debido a sus diferentes capacidades, dispares orígenes familiares, ocasiones desiguales, adversidades o prosperidades…

Según el Principio de Igualdad de Oportunidades, se establece un fin de justicia social basado en la idea de que una sociedad justa solo puede lograrse si cualquier persona tiene las mismas posibilidades de acceder a unos mínimos niveles de bienestar social y sus derechos no son inferiores a los de otros grupos. Ello conlleva la igualdad y la tutela contra la discriminación, sea entre mujeres y hombres, en la interpretación y aplicación de las normas, en el acceso al empleo, en la formación y en la promoción profesional, en las condiciones de trabajo, etc.

Obviamente, en las discrepancias económicas influyen muchas circunstancias que determinan las coyunturas y los resultados: clase social, género, edad, raza, localización geográfica, discapacidad, orientación sexual, religión…

Vayamos a simples datos estadísticos para mostrar el desbarajuste existente. A escala mundial la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen es descomunal: menos de 100 personas controlan la misma riqueza que los 3.500 millones más depauperados del planeta.

El caso de España, aunque no exento de matices, no se aparta de la norma global, ya que aumenta sin cesar la gente más acomodada, al unísono de la más indigente, sobrepasando la diferencia entre ambas la media europea. Las altas cotas de inequidad de renta y riqueza, de las que no es ajena la problemática igualdad de oportunidades, da lugar a una transmisión generacional de la parvedad, o lo que es lo mismo, a que ésta se convierta en hereditaria.

Veamos una radiografía de la miseria y de la exclusión social en nuestro país: el 53 por ciento de la riqueza está en manos del 10 % más adinerado, superando los diez millones de personas en riesgo de penuria, entre los cuales la tasa de pobreza infantil sobrepasa el 27 % (recuerden este dato, el 80 % de los niños pobres sigue siéndolo en la edad adulta).

Ante este cúmulo de disparidades, la incógnita que surge es ¿cuáles son las causas y cómo mitigar las desigualdades? A bote pronto, pienso que el mal es multifactorial, a destacar, la clase social, los recursos familiares, la educación y la vivienda.

La clase social de la persona suele ser determinante para su futuro. Los hijos de padres ricos o con educación superior poseen gran ventaja para afrontar una vida venturosa –siempre y cuando no desaprovechen las enormes perspectivas que se les brinda– dado que han convivido entre libros, escuchando música culta, viajando, visitando centros culturales, frecuentando el ocio en centros "jet", recibiendo cursos de idiomas en el extranjero, estudios en universidades de élite, etc., etc.

En muchas ocasiones el patrimonio familiar pende de una herencia, probablemente adquirida de manera dudosa o de modo especulativo; parafraseando al escritor francés Voltaire "detrás de cada fortuna hay un delito". A este respecto, siempre se ha dicho que "El que trabaja, no tiene tiempo para ganar dinero".

El tipo de educación es otro de los grandes pilares del asunto que preocupa. No es lo mismo estudiar en un colegio privado, donde se concita la "gente de bien" pagando una matrícula discriminatoria (aunque a veces, esté concertada), inasumible por los necesitados, que en uno público donde se suelen congregar los menos pudientes, acogiendo incluso a etnias excluidas de los centros particulares. A ello habría que unir la arbitrariedad de que el alumno disponga de un espacio digno para poder estudiar (anótese que el abandono escolar es siete veces mayor en familias con pocos recursos).

La vivienda representa un lujo inalcanzable para muchas clases sociales, con especial incidencia en la juventud, sea de alquiler, en régimen de hipoteca o propiedad, pues faltan pisos sociales y viviendas públicas. Las causas del encarecimiento son múltiples, entre las que se incluye la escasez de inversiones públicas y la gentrificación en las grandes ciudades, proceso de renovación de una zona urbana ―generalmente popular o deteriorada― que implica el desplazamiento de su población primitiva por otra de mejor poder adquisitivo.

Sirva como colofón la famosa frase de Quevedo "Poderoso caballero es Don Dinero" o aquella locución papal con vistas a despertar las conciencias, aunque resulte predicar en el desierto, como casi siempre: "No habrá paz en la Tierra mientras perduren las opresiones de los pueblos, las injusticias y los desequilibrios económicos que todavía existen".