Entre "titos" se ventila el debate en el Congreso

Los debates del Congreso de los Diputados van subidos de tono esta legislatura y la aparición en escena del supuesto caso de corrupción en el que se investiga al ya exdiputado socialista canario Juan Bernardo Fuentes Curbelo es terreno abonado para la reyerta parlamentaria en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo. El diputado asturiano de Vox José María Figaredo Álvarez-Sala pidió cuentas ayer a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre qué medidas iba a adoptar para rastrear los fondos que "ilegalmente" se ha llevado la trama "Mediador". Figaredo reprochó, con dedo índice acusador de por medio, que "cuando a un autónomo se le escapa un día en cualquiera de sus declaraciones, Hacienda actúa con toda la dureza, pero cuando quince de sus diputados, uno de ellos ha salido a la luz, quince siguen aquí escondidos, gastan dinero público en cocaína y prostitutas, ustedes se quedan cruzados de brazos. Y ya no es solo la cuestión de Tito Berni, hay más", proclamó el diputado asturiano. Figaredo hasta sacó a colación "los trenes que no caben en los túneles de Asturias o el AVE que no llega a Asturias" para pedir, "por favor", al Gobierno que dimita. Montero, seguida con suma atención por la diputada asturiana Luisa Carcedo, no se amilanó y se vino arriba en la réplica, indice acusador de por medio: "Es una vergüenza la intervención que acaba de hacer en esta Cámara. Es un auténtico desparpajo que usted hable de titos, sobrino y tito, siendo usted el sobrino de Rodrigo Rato". Total, que entre "titos" se ventilan los debate de altura del país.