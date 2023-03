Afrontamos un ciclo electoral clave para las fuerzas de izquierdas y para las esperanzas de la mayoría social. En esta legislatura Unidas Podemos ha demostrado que era posible hacer frente a las élites y gobernar al servicio de la ciudadanía, con políticas radicales y transformadoras. Por ello mismo, el régimen se lanzó a una carrera sin límites para intentar destruirnos. Las constantes campañas de descrédito mediático persiguen negar nuestro pasado y hacernos dudar de nuestra capacidad para construir un futuro. Quienes inventan bulos para desacreditar a la izquierda no tienen escrúpulos, y golpearán con todo su arsenal para intentar destruir a quienes intenten hacer políticas. Bien lo saben las mujeres de la izquierda. Los ataques que sufren a diario las ministras de Unidas Podemos persiguen disciplinar al resto de compañeras y activistas feministas, hacerles creer que su compromiso no vale la pena, que es mejor estar calladas. Que las personas progresistas, en general, tenemos que quedarnos en una esquina, sin molestar demasiado, y sin denunciar las vergüenzas del régimen. Que olvidemos de lo que fuimos capaces, y que no pensemos en todo lo que podemos hacer.

Pero vale la pena resistir. Vale la pena perseverar. Es fundamental que escapemos del clima fúnebre que generan las permanentes campañas mediáticas, los bulos y el lawfare. Es imprescindible que recordemos todo lo que hemos conseguido hasta ahora, y que pensemos, en común, todo lo que nos queda por hacer. Porque todos los avances que hemos conseguido durante estos años se consiguieron ampliando cada vez más el espacio progresista. El aumento del salario mínimo interprofesional, la creación del ingreso mínimo vital o la aprobación de la ley trans no habrían sido posible sin la articulación de partidos y movimientos del campo popular, y sin el esfuerzo permanente de incontables activistas y militantes. Hay un hilo que comunica el desborde de las plazas del 15M con los grandes logros de Unidas Podemos en el Gobierno de coalición, y nuestra responsabilidad es convertir esos logros en semilla de nuevos cambios que amplíen más aún el espacio transformador y frenen el avance de las fuerzas reaccionarias. En definitiva. Todo lo que logramos estos años, lo logramos juntas. No sin dificultades, no sin debates; no siempre ha sido sencillo gestionar las diferencias, pero nadie duda de que la pluralidad es lo que nos hace fuertes. Cuando somos capaces de convertir la discrepancia en propuestas, y los debates en oportunidades, hemos conseguido construir proyectos en los que el todo es más que la suma de las partes. Y ese es, precisamente, “el espíritu de Avilés.” Las compañeras de Cambia Avilés han logrado crear un proyecto transformador al servicio de la ciudadanía en el que el todo es más que la suma de las partes. Lejos de perder su identidad, Podemos e Izquierda Unida le ofrecen a Avilés lo mejor de cada organización, y han conseguido convertir sus respectivas propuestas en motor de cambio, lugar de encuentro, y espacio al servicio de la movilización social. Ese es el espíritu de Avilés, que es también el espíritu de Unidas Podemos, y que debe ser el espíritu de los siguientes proyectos destinados a unir a las fuerzas progresistas asturianas. Asturies se juega mucho en estas elecciones autonómicas y municipales. Es imprescindible que las fuerzas de izquierdas se unan para frenar la oleada reaccionaria y para poner en marcha las políticas transformadoras que con tanta urgencia necesita nuestra tierra. El espíritu de Avilés debe guiar nuestros pasos hacia la unidad, porque Asturies necesita un gobierno de izquierdas.