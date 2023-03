El Gobierno a palos

Los resultados de las próximas convocatorias electorales dependerán en gran medida del grado de resignación de los electores. La política se ha degradado tanto en su extremada polarización, el campo de maniobra es tan estrecho para los protagonistas, que cualquiera en la izquierda consciente del despropósito de este Gobierno a palos y que tanto daño causa al país, podría volver a votar a los mismos sabiendo que no existe posibilidad de que el PSOE y Podemos no vuelvan a asociarse si pretenden gobernar. A estas alturas, ganar unas elecciones por mayoría absoluta no entra dentro de los sueños de los socialistas. A su vez, los españoles moderados o de centroderecha que desconfían de Vox, si piensan en votar al Partido Popular como alternativa, tendrían también que resignarse a asumir el altísimo riesgo de que este acepte pulpo como animal de compañía para, en el caso de salir ganador, poder gobernar contando con una mayoría holgada. Son también conscientes de cómo se las gasta el partido disruptivo de Abascal en las situaciones que comprometen la gobernabilidad: ahí está el caso reciente de Castilla y León.

La política y sus estrategias han caído demasiado en manos de los intereses partidistas y de los propios políticos. Muchas veces por simpleza perezosa, otras por simple sectarismo. Los ciudadanos preferirían oír hablar de cosas más productivas para el interés general antes que verse envueltos en llamas junto a un país desestabilizado por la urgencia de demonizar al adversario. Teniendo en cuenta, además, que el fuego en estos momentos es cruzado, y que hay adversarios en la derecha y enemigos en la propia izquierda, que sin pretenderlo ha ordenado su propia demolición mientras prefiere seguir asociada para mantener los cargos y los sueldos. Porque es consciente, también, de que solo una derrota definitiva la salvará de permanecer unida detestándose, en esta especie de componenda desorganizada y feroz que cada vez se entiende menos.