Mujeres, la cara oculta de la historia oficial

Marzo el guerrero es el mes de la reivindicación de la mujer con clave en el día 8 tan conocido en nuestro primer mundo. Y como si la belleza se escribiera en femenino es también el mes de la felicidad o de la poesía; el mes que inaugura la primavera.

En la documentación histórica de viejas instituciones emergen pocas mujeres con personalidad propia reconocida; hay que buscarlas en los entresijos. Es el caso de nuestras tan significativas Actas Históricas de la Junta General del Principado de Asturias, la institución que durante siglos (XV-XIX) mantuvo la casi co-gobernanza de Asturias junto con los corregidores de regia designación. Ninguna mujer fue designada para procuradora o diputada. Ni que decir tiene que ninguna fue gobernadora.

Del ya voluminoso índice onomástico, con más de 2.000 entradas, apenas figuran con nombre y apellido o título algunas de alta alcurnia, reinas o nobles, de las que se tiene constancia por ser reconocibles en aquella sociedad de exclusiones. En 120 años de actas –que se dice pronto– pasan poco del medio centenar. Reinas que inspiraron admiración o piedad en tiempos pasados (Isabel La Católica o Juana La Loca) o fueron esposas de reyes, madres de príncipes, reyes futuros (Margarita de Austria, Isabel de Francia, Mariana de Neoburgo o María Luisa de Orleans). Hay documentos emitidos en nombre de Mariana de Austria, regente de Carlos II, o de María Luisa Gabriela de Saboya, gobernadora de Felipe V, un caso de consideración hacia la real esposa que de algún modo vaticinaba el cambio de tendencia del XVIII en el aprecio de la mujer.

Pero incidimos, dejando al margen las reales señoras o las marquesas, duquesas o condesas de largos y pomposos nombres y apellidos reclamando deudas, honores y herencias, en las actas oficiales apenas hay mujeres. Y eso que haberlas hubo muchas dando vida siempre y manteniendo vidas y haciendas cuando las guerras se llevaban a los hombres. Junto a nuestra universidad estrenada en 1608, hecha para hombres, se puso en marcha "una casa de recogimiento y clausura para doncellas pobres" conocida como Colegio de Niñas Huérfanas Recoletas, en activo desde 1676 para dar cierta educación social, algo de letras y de las labores propias de su sexo. Fue un logro.

De las mujeres sin más, las más, las actas oficiales de juntas y diputaciones asturianas –de lectura lenta y tediosa, auténtico recurso de la historia seria– hay referencias a monjas y viudas. Rescatamos del olvido unas pocas, aunque solo sea en notas breves.

Sobre las monjas, las abadesas o prioras de San Pelayo, de Santa María de la Vega, Santa Clara o Agustinas Recoletas emiten escritos a las Juntas. En una sociedad tan religiosa las altas instancias eclesiásticas eran un poder. Y de la consideración social participaban las monjas, aunque no todas en la misma medida. Pero las rectoras de recintos poderosos se dirigían de tú a tú a los gobernantes. "La monja era colocada en el grado supremo de la mujer, por encima de la casada" aunque una monja cualquiera poco era ante las damas de alta alcurnia. Algunas elegían profesar antes de quedarse solteras, por decisión familiar o por decisión propia. La clausura podía ser dura, pero muchas veces fue un refugio donde poder tener una vida autónoma y de estudio, cosa imposible fuera. Para Santa Teresa era una gran merced ser monja por "librarlas de estar sujetas a un hombre que muchas veces les acaba la vida". Sin embargo, los conventos y monasterios no eran recintos con la vida asegurada, muchos eran pobres y nada pacíficos. También en ellos había luchas de poder, alborotadoras, monjas forzadas a serlo, inadaptadas que hasta obligaban a disponer de celdas prisión.

En ocasiones las religiosas dirigen misivas solicitando ayuda material. Así (1668) "Presentóse otra petición en esta Junta de la madre María de Santo Tomé, abadessa del convento de Agustinas Recoletas de la Encarnación de la villa de Llanes, suplicando a su señoría, en consideración de su pobreça y necessidad". Insistiendo "se sirbiesse de socorrellas en la necesidad en que se hallavan de alimentos, por ser pobres". Se suma en ocasiones Ana de San Miguel, priora del convento de las Agustinas Recoletas de Gijón. Incluso algún gran establecimiento no estaba libre de padecer temporales penurias, obligándose la Junta a (1670) que "se diessen cien ducados al convento de Santa Clara de esta ciudad de limosna". Pese a esas carencias la demanda para profesar crecía en una sociedad más empobrecida fuera que dentro. Las dotes exigidas para novicias eran altas y criticadas por los procuradores de la Junta que pedían moderación a las órdenes que "an pultiplicado sus rentas (y pese a ello) an doblado las dottes en algunas parttes" relegando a las aspirantes más pobres.

Los religiosos reclaman estar exentos de obligaciones impositivas al igual que viudas y menores. En una significativa, por infrecuente, manifestación conjunta ante la Junta General en 1715, protestan contra los tributos los responsables de San Vicente, Santo Domingo, San Francisco o el Colegio Jesuita, junto con Manuela Velarde, abadesa de Santa María de la Vega, Ana de la Concha, abadesa de San Pelayo o Ana María de Condarco, priora de Santa Clara. Trataban de mantener el patrimonio. Nótese que muestran orgullosas sus lustrosos apellidos familiares; eran la élite claustral.

Por su parte la situación de las viudas era penosa en el escalafón social más bajo. La muerte del marido las convertía en cabeza de familia, las empoderaba, pero también las empobrecía. Sin mercado laboral "el finado, con su muerte, se llevaba la llave de la despensa". Simpatía y compasión se mezclaban en la consideración hacia la viuda, más estimada que la soltera, situación percibida como libertad en ocasiones. Comprensión y pena se trasluce (1688) en Junta cuando "en nombre deste Principado se diese a la señora doña María de Escudero, viuda de dicho señor don Francisco Conde de Çereçedo (había sido corregidor), el pésame de su muerte… y ofreciéndose a su alivio en todo quanto pudiese serle de utilidad".

Más viudas que viudos había en un momento donde los hombres se casaban tarde con mujeres a menudo mucho más jóvenes, así que era normal que la muerte se llevara al sesentón "dejando a la joven viuda para defender la prole como pudiera", como aquella Ana Sánchez, viuda de Diego Brizuela, que se declara "curadora de los bienes de su hijo". Tal vez fuera más habitual de lo contado que la viudedad deviniera en una "liberación para las sufridas esposas que han esponjado a ojos vistas cuando ya se han sentido plenamente dueñas de su destino" haciendo cierta la crítica de Luis Vives contra las viudas alegres "lloraríasle muerto si le amaras vivo". Naturalmente nada de esto se traduce en la documentación oficial, pero sí que las viudas pelearon por lo suyo ante las instancias pertinentes con más desparpajo cuanto más nivel social. En 1678 "Doña Françisca de Campomanes, viuda, veçina de esta ciudad, de la cassa de Campomanes y su mayorazgo", reclama la devolución del prado utilizado como paso común al haber sido cortada por la inundación la carretera de Castilla en Lena, exigiendo "se buelba a hallanar y componer dicho camino antiguo por donde siempre se comerçió y que se me de satisfaçión de dicho daño a costa de el conzexo, dándome liçençia para volber cerrar el dicho mi prado".

La Junta tuvo conocimiento de la situación en la que quedaron algunas viudas por las quejas y reclamaciones. "Acordaron (1693) sus señorías se escriban las cartas de recomendazión para la señora doña Francisca Espejo y Molina, viuda de dicho señor don Bartolomé de la Serna Spínola, governador que fue deste Prinzipado... por constar la pobreça con que murió su señoría". Algunas sacaron los colores de los procuradores. "Leyose asimesmo una petizión de doña Phelipa de Naba, viuda de don Bernavé Álvarez Gato, portero que fue de la Junta, por la qual hiço relazión ...del salario que se debía a dicho su marido y no se le avía dado satisfazión asta aora"

Alejadas de las élites sociales, económicas y políticas, las viudas de campesinos o de oficiales de bajo nivel solían quedar sumidas en la pobreza y los trabajos que encontraban apenas servían para levantar la familia. Pero las "madres santas" no cejaban en su empeño. Aunque se trate de un tiempo ya lejano es de justicia resaltar el protagonismo que tuvieron cuando las cosas venían mal dadas, sin amilanarse ante una mentalidad que todavía durante mucho tiempo las dejaría postergadas.

