Optimista sí, pero...

Varios lectores han etiquetado de demasiado optimista mi último artículo en LNE titulado "los agoreros" y he de confesar que no les falta razón. Mi intención en aquel escrito era resaltar que las cosas no van tan mal como habían vaticinado aquellos que se llaman a sí mismos analistas y que yo he bautizado como catastrofistas a los que les gusta llamar la atención y asustar a base de presagiar malas noticias que, por otra parte, son las que más impactan e impresionan al público. Tenía mucha razón aquel profesor de comunicación que decía que las buenas noticias no venden.

En aquel escrito, afeaba yo a todos los pesimistas agoreros que –sin excepción– habían previsto una recesión de caballo para el último trimestre del año pasado y el comienzo de 2023, que afortunadamente no se ha producido ni lleva camino de tener lugar. Así las cosas, quiero destacar hoy que, a pesar de la dosis de moralina que yo pretendía transmitir, la situación de nuestro país no es tan boyante como se podría interpretar en aquella nota mía, pues efectivamente hay desequilibrios y variables económicas que siguen siendo muy preocupantes para la prosperidad de nuestra nación y, aunque no quiero dármelas de muy original –pues todo el mundo las conoce– se las enumero brevemente: –Hay un estancamiento del empleo en el sector privado. En los últimos cuatro meses se han destruido 215.000 puestos de trabajo y seguimos siendo la economía europea con mayor tasa de paro y con un importante numero de autónomos en retroceso. Muy alarmante es la tasa de desempleo juvenil que llega al 29% (6,1 la media europea) –Es cierto que nuestra España ha tenido un crecimiento vigoroso del 5,55 % el año pasado pero, así todo, no nos ha permitido volver al PIB previo al que gozábamos antes de la pandemia. Hay que puntualizar que, desafortunadamente, ese incremento fue robusto en el primer semestre y después se ralentizó en el segundo, en el tercero y en el cuarto. Esa mala tendencia de estancamiento continúa en estos primeros meses de 2023. Aunque, como les decía, no creo que la situación empeore y dé lugar a una recesión técnica. –Tenemos un imparable aumento de la deuda publica que se cifra en trescientos mil millones de euros en los últimos tres años, pasando a suponer el 115% del PIB. Ha engordado el doble que en los países de la UE lo que nos sitúa en un riesgo de colapso, agravado ahora por la política del Banco Central Europeo de reducir paulatinamente las compras de deuda. –Otro problema mayúsculo es que España es el país, según la OCDE, en el que las familias han sufrido el mayor desplome –de todos los países desarrollados– de la capacidad adquisitiva, despeñándose un 8% desde el año 2019 y acelerando la caída el año pasado. Debido a la persistente inflación –que además se mueve en la dirección equivocada– con su influencia sobre la cesta de la compra y la subida de tipos de interés en las hipotecas, la situación para los particulares empeorará claramente este año. Hay otros problemas y perturbaciones graves como son el poco aprovechamiento, y la tardanza en ser aplicados a la economía real, de los fondos europeos para impulsar nuestra creación de riqueza. Otro hándicap es el peso insoportable –además sigue aumentando– de las pensiones en las cuentas del Estado y el retraimiento de la inversión privada en bienes duraderos. En fin, queridos amigos, no quiero abrumarles con mas detalles. Sin embargo, confieso que yo sigo siendo optimista con respecto al escenario económico para este año, así que, con esta nómina de problemas que he enumerado no quiero sembrar el desanimo, pero no podemos ignorar que están ahí y que frenan nuestras posibilidades de mejora, sobre todo en el empleo. La responsabilidad del Gobierno es meterles mano.