Queipo presume de Mallada en Langreo

Mira por dónde ha llegado el 8-M (el 9-M más bien para el PP, que lo celebró un día más tarde para desmarcarse de la "manipulación" de PSOE-Podemos) y con él un reconocimiento público en toda regla del secretario general del partido, Álvaro Queipo, a la anterior presidenta, Teresa Mallada, con la que no quedó nada bien en su día.

Pero el tiempo y la cercanía de las elecciones parece que facilitan las cosas. Así que nada le costó a Queipo, sobre el escenario de la Casa de Cultura de La Felguera (Langreo), sentenciar que a su partido no le gusta nada eso de las cuotas de la izquierda para que haya presencia femenina en los puestos de poder, más que nada por en el PP siempre la ha habido. Y ahí que salió (indirectamente) Mallada, porque el secretario presumió de que los populares han tenido dos presidentas y tres mujeres candidatas "en momentos complejos". A la mente de todos los presentes regresó el recuerdo de la última presidenta, a la que el PP dio el finiquito hace unos pocos meses. Igual en este caso las cuotas le hubieran venido bien a Mallada, aunque ya se sabe que a Queipo no le gustan. "Os perjudican", dijo al público femenino. A su antigua jefa igual no...