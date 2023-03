Las dos Españas: un asunto no resuelto

Larra, en "El día de los difuntos de 1836", viendo la guerra carlista extender entonces su sobresalto sobre España entera, y teniendo presentes tantas otras enconadas luchas, no encuentra sino la muerte y sepulturas, lo mismo por una parte que por la contraria: "Aquí yace la Inquisición; murió de vejez"; "Aquí reposa la libertad de pensamiento; murió recién nacida"; "Aquí yace media España; murió de la otra media".

Y el duelo mortal de las dos mitades continúa en lúgubre pesadilla. Ya en la guerra contra las tropas napoleónicas, más que nunca, España negaba a la otra media. Los conservadores contra los aperturistas hacia Europa, los que deseaban con anhelo recoger las mieles de los saberes de la Ilustración.

Ramón Menéndez Pidal, en su libro, "Los españoles en la Historia y en la Literatura", ensayo escrito en 1947, cita: "Azaña, tras ganar los republicanos las elecciones municipales el 12 de abril de 1931, anunció que la España católica había dejado de existir. Sólo los republicanos eran la patria única; los contrarios eran unos ‘cavernícolas despreciables’, y si estos pensaban que era preciso suprimir los siglos XVIII y XIX, los triunfantes republicanos declararon que la Historia de España venía errada desde la conversión de Recaredo".

Larra lamentó por muerta media España, y sin embargo el difunto se puso en pie para continuar el combate mortal; un siglo después, anunciada por España la muerte de la España católica, ésta se yergue, cual ave Fénix, y la que fallece es la España republicana. Fatal sino de los hijos de Edipo, que, no consintiendo reinar juntos, se hieren de muerte a la vez.

Continúo citando a Ramón Menéndez Pidal: "Suprimir al disidente, sofocar propósitos de vida creados por otros hermanos, es un atentado contra el acierto. Y aun en aquellas cuestiones en que una de las partes se vea en posesión de la verdad absoluta, frente al error de la otra parte, no es un bien el sofocar toda manifestación de la parte errada para llegar a la enervante y desmoralizadora situación de vivir sin un contrario, pues no hay peor enemigo que el no tenerlos"… "No es una de las semiespañas enfrentadas la que habrá de prevalecer en partido único poniendo epitafio a la otra. No será una España de la derecha o de la izquierda; será la España total, anhelada por tantos, la que no amputa atrozmente uno de sus brazos, la que aprovecha íntegramente todas sus capacidades para afanarse laboriosa por ocupar un puesto entre los pueblos impulsores de la vida moderna".

Estimado y amable lector. Tras casi ochenta años de estas palabras, da la sensación de que nos encontramos en el mismo callejón falto de salida y de luces. Los españoles enfrentados entre dos extremos: derecha e izquierda; rojos y azules; nacionalistas-separatistas y centralistas o unificadores. El pueblo como mera colectividad, sin dirección de dirigentes de partidos políticos o representación sindical, no es capaz de tomar la menor iniciativa.

Lo que sí cabe decir es, no que el pueblo español carezca de minorías dirigentes, sino que estas minorías tienen caracteres peculiares suyos que hacen su acción poco eficaz o hasta nula; y, en ocasiones crean problemas donde no los hay, originando enfrentamientos entre la población. Los partidos políticos buscan votos a toda costa, pues han creado auténticas máquinas electoralistas dadas las numerosas campañas que existen: municipales, autonómicas, generales… Y este pensamiento no casa con la revisión y solución de los problemas del ciudadano de a pie de calle. Estos, los que mantienen el Estado madrugando todos los días, no se merecen que los políticos los mientan continuamente de forma desvergonzada. Se merecen dignatarios serios, resolutivos, cumplidores de sus promesas y unificadores de la patria, de las dos Españas, en vistas a una paz social firme y duradera. Ese es el fin primordial por el que tendría que trabajar todo político que se precie de ejemplar servidor público.