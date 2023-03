Las formas de Tik Tok

La Academia de Hollywood ha consolidado con esta 95.ª edición de los premios "Oscar" el cambio de rumbo que se venía anticipando tras varios años de bandazos e indecisión. Se apuntala así la intención de apelar de manera cada vez más evidente a un público mayoritariamente joven, pero también una nueva bienvenida (llevaba sin ser así de manera tan clara desde las adaptaciones de El Señor de los Anillos de Peter Jackson) al cine mainstream que los "Oscar" trataban con recelo, llegando incluso a tantear la opción de crear categorías especiales para acomodar las hinchadas superproducciones de Disney sin empañar el intento de premiar películas que, de todos modos, distaban muchísimo de ser realmente independientes, y sólo se esforzaban en parecerlo superficialmente.

El triunfo rotundo de Todo a la vez en todas partes sólo podría haber sido más contundente de haberse llevado un premio –el de actor principal– al cual directamente no aspiraba por no contar con ningún candidato a esa categoría. Entra así de facto en la lista de películas galardonadas en todas las categorías principales, con el consiguiente empujón comercial que tal reconocimiento supone. Sin embargo, no es necesariamente un reconocimiento extensible a la percepción generalizada de la película. A pesar de ser una cinta que contó con una acogida mayoritariamente positiva en su estreno (quizás porque el entusiasmo hizo notablemente más ruido que el desencanto), una exposición de este calibre ha reforzado las posiciones de quienes no encuentran en la película de Daniel Kwan y Daniel Scheinert el ingenioso virtuosismo con que la bendijo inicialmente el microcosmos de las redes sociales; entusiasmo al que se suman ahora la Academia y tantas otras ramificaciones indiferenciables de la Industria hollywoodense.

Lo cierto es que, al margen de la pátina de modernidad y rupturismo con que ha sido presentada desde su anuncio, no supone en ninguna medida un cambio significativo respecto al cine que se viene haciendo en Estados Unidos en la última década. Sus convencionalismos pueden estar escondidos detrás de multitud de intentos de llamar la atención sobre su pretendida genialidad –con una acusada reiteración de las mismas ideas, situaciones y gags–, pero al final se impone la linealidad y la verbalización constante de las ideas que la articulan, dando la impresión de que sus directores tienen en tan alta estima su creatividad que creen a la audiencia incapaz de llegar a comprenderla. Al final, quizás por sus esfuerzos en abordar los aspectos técnicos de manera más humilde que la media de propuestas similares de su entorno (que un presupuesto de 25 millones de dólares pueda optar a esta catalogación ya es sintomático), una película surgida de las formas de TikTok ha llegado a erigirse en principal oposición a un tipo del cine del que es indiferenciable.