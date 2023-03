La imaginación al poder

¿Para qué sirve un "Oscar"? En teoría, para reconocer creaciones de una calidad excepcional dentro del ámbito cinematográfico. En la práctica, para satisfacer egos, pagar deudas o marcar la pauta de aquello que la industria de Hollywood considera adecuado, admisible, bueno, bello y, por lo general, pertinente. ¿Encajan Todo a la vez en todas partes y su extraordinaria cosecha de siete estatuillas en este rango? No, o no del todo. El resonante triunfo de la película de los Daniels es indicativo de una realidad dentro de la Academia de las Artes y las Ciencias de Hollywood que se hace año tras año más palpable: desde que en 2016 la entidad iniciase una política aperturista para dar más voz a las mujeres y a profesionales de comunidades étnicas hasta entonces infrarrepresentadas, los premios se han desmelenado, aparcando la habitual pleitesía a las "Majors" por una, por otra parte, saludable vocación por el riesgo. En estos siete años, la nómina de profesionales con derecho a voto ha crecido un 43% (pasando de los 6.687 que votaron las mejores películas de 2016 a los 9.579 de esta última edición). La Academia ya no es solo un club de "hombres, blancos y viejos".

Todo a la vez en todas partes se ha visto, al tiempo, favorecida por otro cambio en la normativa: el incremento del número de producciones candidatas al premio a la Mejor película a partir de la edición de 2009, lo que beneficia a filmes que polarizan mucho el voto en contextos de igualdad. Esto puede ayudar a entender el "Oscar" a la Mejor película, pero no la sucesión de premios que se llevó el filme. Aquí entra otro factor a tener en cuenta: la nostalgia. A Hollywood le encantan los retornos y premiar a estrellas populares que, pasados sus años de apogeo, se reinventan en nuevos registros. Los tres premios cosechados por los actores Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis y el entrañable Ke Huy Quan encajan en esta dinámica y pueden apuntar, al menos en parte, a cierto efecto cascada que habría derivado en la fenomenal cosecha del filme. Todo esto puede explicar algunos factores que derivaron en el triunfo de Todo a la vez en todas partes, pero no el principal (al menos en teoría): ¿Merecía tantos premios? Probablemente no, pero los "Oscar" no van de eso, nunca lo fueron. Quedémonos con que la Academia ha dado su premio gordo, por primera vez en su historia, a una película de ciencia-ficción, que ya tocaba, y además a un filme atrevido, sorprendente, profundamente imaginativo y absolutamente desprejuiciado. Como ha sucedido con otras películas estimables de la extraña cosecha de 2022 (caso de Babylon o El hombre del Norte) Todo a la vez en todas partes se juega el tipo en cada plano, y no siempre acierta. Se devora a sí misma y resurge una y otra vez, con cada corte, con cada salto en el multiverso. Naufraga y emerge continuamente, pero la experiencia, en conjunto, es muy estimulante. La película de los Daniels, sin duda ninguna, vale el precio de una entrada. Y no todas las nominadas (ni todas las ganadoras en la venerable historia de los "Oscars") pueden decir eso. Una última reflexión: no deja de ser curioso que buena parte de las críticas al filme procedan de los mismos lugares desde los que se jaleó el ascenso de Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles al olimpo de "Sight & Sound". ¿No había que airear las alfombras y revisar el canon?