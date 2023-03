¿Las mujeres sienten placer?

Ha tenido que venir esta tropa de chicas de treinta años para que mi madre y mi abuela se enteren de que pueden sentir placer sexual, y para que mi mujer sepa que podemos tener coitos cuando está con la regla. ¡Menos mal! Yo, desde aquí, se lo agradezco en nombre de las mujeres que me quieren y las que me rodean. Mujeres que, por no perder el tiempo escribiendo columnas, no tienen la oportunidad de transmitir su agradecimiento. Pues lo transmito yo. No han dejado de repetirlo. En la escalera no se habla de otra cosa. Mis vecinas sacan la cabeza por los ventanucos del baño y proclaman los onanismos que llevan, liberadas al fin de no sé qué pudor o velo de ignorancia que les había impedido tocarse. ¡Aleluya! ¡Ya se tocan!

Respecto a los hombres, hablo ahora en nombre de todos, igual que la ministra habla en nombre de todas las mujeres, y admito que estamos estupefactos, absortos, pasmados. Jamás habíamos oído hablar del placer sexual de las mujeres. ¿Eso existe? Dicho de otra forma, ¿en serio tienen capacidad de sentir? Hasta que el Ministerio nos ha sacado de nuestro error, creíamos los hombres que las mujeres son meras herramientas para nuestra satisfacción. Lo creíamos porque del placer femenino no se habla, ni se había hablado nunca. Yo nací en 1985 y nunca lo había oído mencionar. Mi madre nació en 1960 y tampoco sabía nada de esto. Mi abuela, en 1930 y ni flores. Menos mal que Montero (1988) y Pam (1989) y Verstrynge (1993) han abierto este melón. Mi abuela no coge el teléfono desde que se ha enterado. En fin. Expresada mi gratitud, y la de todas las mujeres, maduras y jóvenes, y la de todos los hombres que acaban de enterarse de que sus parejas femeninas hacen ruidos de gustillo porque realmente notan algo parecido (santo cielo), estaba preguntándome por algo que no tiene nada que ver: el adanismo. Y me preguntaba, en concreto, si decir que nunca se ha visto en España gente tan adanista como los de Podemos es, en sí, una muestra de adanismo. ¿Lo es? ¿O soy adanista si digo que no recuerdo ni conozco caso como este, de convertir las obviedades en descubrimientos de la penicilina? Cuando mi abuela deje de darle al "satisfayer", sin duda le preguntaré. Pero, entre tanto, fijaos en un detalle: el spot del Ministerio de Igualdad sobre placer femenino lleva el sello del plan de ayuda para madres solteras. ¿Habrán sacado el dinero de ese fondo?