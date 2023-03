Dice la RAE cuando habla del español jurídico que la expresión latina "in dubio pro reo" significa "en caso de duda, a favor del reo". O sea, que cuando el juez o tribunal albergan dudas sobre la culpabilidad del acusado pues eso: "in dubio pro reo", suelen absolverlo. Tal principio se le atribuye a Gayo (o Cayo) jurista romano de mitad del siglo II. Bien está. Pero uno de mis tan amables como desinteresados abastecedores de erratas e ignorancias (en este caso, hijo de un monumental escritor español del XX) me envía esta perla que halló en no quiero saber qué documento jurídico o judicial, que merece por sí sola y por su gracia mil de estas pildoritas. Resulta que el redactor del texto no andaba ducho en latín y creó un calambur, un juego de palabras, descacharrante. Escribió: "el principio hindú bio pro reo". Debió de pensar el escribiente que los reos tienen derecho hinduista al "bio pro reo", sea ello lo que fuere, signifique lo que signifique y que salga el sol por Antequera y el Indo, qué caray.

---

Un nuevo y gentil colaborador de estas erratas y errores que se deslizan por ahí me envía un titular que ha visto no sé dónde y yo recuerdo haber visto no sé dónde (obsérvese la precisa imprecisión): “Choca contra un árbol ebrio y sin documentación”. Por si algo nos faltara, árboles borrachos e indocumentados.

---

Doy fin a "Hijos de la fábula", de Fernando Aramburu, quien me temo que ya va a ser para los restos "Fernando Aramburu, el de ‘Patria’". Y no está mal, pero no es así. Pasan de la treintena los libros (entre cuentos, ensayos, novelas −una docena−, poesía y traducciones) que el donostiarra afincado en Alemania lleva dados a la imprenta, o como se llame ahora, desde 1996. Sin embargo, no está mal: "Patria" (2016) me pareció formidable y aquí mismo lo escribí muy pronto, mucho antes de que otros críticos firmantes en capitalinos medios se decidieran: atentos acechantes a ver por dónde soplaba el viento ajeno. De modo que está bien que proliferen los aramburianos. Pero "Hijos de la fábula" no es la novela que va detrás de "Patria", eso está mal: en medio estuvieron "Los vencejos" (que no pude terminar) y un par de libros de ensayos y otro de poemas y una traducción de Sacha Batthyany. Y antes, "Los peces de la amargura" o "Ávidas pretensiones": que leí con gran dolor y alto regocijo, respectivamente. Lo que ocurre es que con "Patria" lo petó en ventas, qué bien. Pero con todas las pegas que se le pongan y pongo, pasé muy buenos ratos con "Hijos de la fábula", con esos dos desgraciados aspirantes a etarras (cuando ETA ya se acabó) que vagan cual Quijote y Sancho (los dioses me perdonen) en busca de aventuras criminales que de grotescas revelan el vacío mental e ideológico pero asesino. ¿Un ensayo de secuestro usando una gallina por no haber empresario a mano? ¿Prácticas de tiro con escobas como fusiles? Pues eso: "Hijos de la fábula". Pareja de matones más ridícula no cabría: eso eran, hijos de una ficción homicida.

---

Estoy loco perdido por Catherine Cawood, la sargento que interpreta Sarah Lancashire en la prodigiosa serie británica "Happy Valley" (no os hablo más si os la perdéis). Me sedujeron desde el principio su remango y eficacia, pero nos define al malo en la última temporada mediante un parlamento sosegado, sereno y desbordante de indignación que me puso en pie para aplaudir a esta Shakespeare rediviva: "Es un agujero negro. Es la nada negativa y despreciable que absorbe la vida y cualquier cosa buena de todo lo que toca".

---

Para rizar el rizo, mi amigo invisible me envía triple regalo esta semana: "Oíd osos: os odio", que también es, leído deprisa, "Oí: dos osos odió" y "Oído; soso sodio". Encima, el último es un palíndromo. Ingenio.