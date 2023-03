La identidad de los "Oscar"

Paul Schrader, guionista de "Taxi Driver", comentaba ayer a propósito de los premios "Oscar" de 2023 que estábamos asistiendo a una transformación hacia los "Oscar Internacionales". ¿Su argumento? Que los galardones, alejados ahora de la identidad nacional que sí tienen sus equivalentes en Reino Unido, Francia o Alemania, habían iniciado un cambio forzoso (reestructuración de su base de votantes, cambio en los criterios para elegir ganadores…) que los condenarían a la irrelevancia, por mucho que pudiera servir de parche para salvarse de la acuciante merma económica y la amenaza de perder la hegemonía mundial del cine.

En 2020, "Parásitos" de Bong Joon-Ho se hizo con la estatuilla de Mejor Película en los premios de la Academia de Hollywood, escapando así de la diferenciación en tanto que Mejor Película Extranjera a la que a todas luces optaba, y dándose finalmente la paradoja de ganar simultáneamente ambos premios. Lo relevante no fue tanto que una película de producción no anglosajona se hiciera con el galardón principal –ya lo había logrado nueve años antes la francesa "The Artist", si bien con la peculiaridad de ser mayoritariamente muda– sino la idea de que las categorías de los premios de la Academia y los propósitos de la institución como tal aparecían ahora más desdibujados que nunca. La internacionalización de los premios de cine más conocidos del mundo suponía, por una parte, una oportunidad para películas como la del coreano Bong de introducirse masivamente en mercados que hasta entonces presentaban barreras infranqueables (por ejemplo, la escasa oferta de proyecciones en VOS y nula presencia de doblaje que hacían del cine asiático, como tantos otros, un gran desconocido en Estados Unidos). Por otra, se introducía tácitamente una condición: para entrar, se debía pasar por el tamiz del cine norteamericano.

Del mismo modo que algunos cines asiáticos optaron por amoldar sus propuestas a esos nuevos criterios, Hollywood se ha visto también obligada a adaptarse a esos mercados emergentes y a reestructurar sus prioridades. Tras dos años de ensayo y error ("Coda", ganadora en la edición de 2022 y remedo de lo que venía en llamarse "Oscar bait" –"cebo para los Oscar"–, fue el altibajo definitivo), parecen ahora decantarse por mezclar estos elementos internacionales con el éxito de taquilla ya demostrado, apoyándose en las campañas de Internet en lugar de confiar en que el logo de los premios sobre el póster de la película sea ya condición suficiente para asegurar su éxito. En otras palabras: hacer suyos los éxitos a través de respaldarlos.

Es difícil saber si cuando Schrader –quien, por otra parte, ha sido siempre un gran promotor del cine asiático– sugiere volver a los "orígenes" de los Oscar está manifestando más añoranza por la primacía del cine estadounidense o por recuperar algún tipo de identidad perdida en la búsqueda de infiltrarse en todos los cines que apuntan al éxito en taquilla. Una cosa está clara: ni los Daniels son John Ford, ni los "Oscar" están en posición de esperar a que tal cosa ocurra.