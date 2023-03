La ciudad del cuarto de hora

El paso por España de Carlos Moreno para promocionar su libro "La revolución de la proximidad" ha reabierto el muy encendido debate sobre la ciudad de los 15 minutos. La idea, acuñada por el catedrático colombiano, es que vivamos en urbes donde las, a su juicio, cinco necesidades esenciales –la vivienda, el trabajo, el abastecimiento, la educación, la salud y el ocio– no disten entre sí más de un cuarto de hora, ya sea andando o en bicicleta.

La loable finalidad de tal medida es disminuir los desplazamientos de los ciudadanos y, con ello, limitar al mínimo el uso del automóvil. Sería una manera de reducir las emisiones contaminantes que provocan el efecto invernadero y, de paso, frenar el irremisible cambio climático, que ya hemos empezado a padecer.

Todo muy bonito, pero ¿es factible? Tal vez si construyéramos una ciudad nueva, se podría intentar. Pero ¿qué hacemos con las viejas? Esas urbes de millones de habitantes, ¿cómo desplazarse en una ciudad como Madrid que mide 20 kilómetros de punta a punta, 40 si incluimos el área metropolitana? Desde luego, difícilmente andando o en bici, salvo desplazamientos muy cortos.

¿Qué hacemos con todas las zonas industriales? ¿Las disgregamos y las llevamos al centro de la ciudad? ¿O llevamos a los trabajadores a las zonas industriales? Esto ya se hizo en España cuando, durante el franquismo, se construyeron miles de barriadas obreras al lado de los polígonos fabriles o minas. Y lo único que se consiguió fue la segregación. Se intentó con las llamadas ciudades dormitorio y las colonias de adosados. Pero el problema es que están muy alejadas de los centros de trabajo y solo se disfrutaban para dormir y los fines de semana. En Madrid, se suele decir que se vive en el norte y se trabaja en el sur.

La clave está en lo mucho que queda por hacer. Y lo primero para llevar a cabo la revolución de la proximidad que propone Carlos Moreno es mejorar los transportes públicos Para empezar, tendrían que funcionar los trenes de Cercanías, que no hacen honor a su nombre –que nos lo digan a los asturianos–. Pocos prescindirán del coche si no se les ofrece una alternativa que lo mejore en rapidez.

Es evidente que el modelo de ciudad se ha quedado obsoleto. Pero deconstruir la ciudad actual, motor de la civilización desde la primera urbe en Mesopotamia hace 3.000 años, es un empeño titánico que requiere mucho más que gestos bienintencionados.. Lo vemos en París, donde Moreno lleva siete años asesorando a Anne Hidalgo. La alcaldesa socialista ha tenido que dar marcha atrás con los presuntamente ecológicos patinetes, que causan más molestias que beneficios. El Ayuntamiento ha convocado a los parisinos a un referéndum el 2 de abril en el que decidirán si se prohíbe este tipo de transporte.

La alcaldesa de Barcelona es otra fiel devota de las ideas de Moreno. De hecho, con ese espíritu, ha creado las supermanzanas, o "superillas", unos espacios peatonales que, según explica, aprovechan los niños para jugar, los mayores para descansar y los jóvenes para divertirse. La realidad no es tan idílica. Con frecuencia, las paradisíacas islas se convierten en fuente de conflictos al ser utilizadas para masivos botellones y la celebración de ruidosas fiestas nocturnas.

Ese afán de convertir las ciudades en pueblo –huertos urbanos, utilizar los patios de los colegios como lugares de esparcimiento, demonizar el turismo,...– tiene más de postureo verde que de medidas realmente eficaces para luchar contra el cambio climático. Sin compartir las protestas conspiranoicas de la extrema derecha –"quieren meternos en guetos para tenernos más controlados"–, da la sensación de que las propuestas de la ciudad de los 15 minutos no son más que operaciones de maquillaje. Más verde y menos hormigón; más bicis y menos coches. De acuerdo, pero han de ir acompañadas de medidas de mayor calado.

Al leer las propuestas de Carlos Moreno, tengo la sensación de que ya he vivido en la ciudad, en realidad más bien una villa, de los 15 minutos. Fue hace muchos años. Mi casa estaba justo a un kilómetro –15 minutos andando– del médico, del Instituto, del trabajo de mi padre, de la academia de mi hermano y de los cines, que eran el único ocio. La ciudad es una villa. Se llamaba –y se llama, creo– El Entrego. Y nos fuimos. La falta de horizontes nos llevó a núcleos urbanos con mejores servicios. No diré que no lo añoro, pero qué voy a hacer yo hoy en El Entrego y sin saber conducir.

Curiosamente, el debate coincide con la noticia de que Elon Musk está a punto de empezar la construcción de una nueva ciudad. Se llamará Snailbrook y se levantará en las afueras de Austin (Texas), no casualmente al lado de las factorías de Space X y Tesla. No creo que Musk conozca las ideas de Carlos Moreno, pero está empeñado en que vivienda, trabajo y ocio estén a tiro de piedra. Lo paradójico es que el socialismo y el capitalismo coinciden en el diseño de la ciudad del futuro. Ahí lo dejo, tengo que ir al Hospital Puerta de Hierro, que, según Google, está a una hora y quince minutos de mi casa en transporte público.