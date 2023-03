Economía para no economistas

¿Otra crisis financiera?, ¿es que no aprenderemos?, oigo decir a mi lado. Como estoy fuera de la conversación respondo solo mentalmente: ¡pues claro que no!, ¡es el sistema, estúpido! El sistema se mueve de ciclo en ciclo, como las bicicletas, y los dientes que enganchan la cadena son las crisis, aunque alguna se le escape de las manos y la bici misma parezca perder el equilibrio. Aunque en cada crisis se destruye riqueza esto es relativo, la cosa está en quién pierde más y quién pierde menos, pues el que pierde menos gana posiciones para ganar más en el siguiente golpe de pedal. Digamos que hay una inmensa mayoría que al no estar metida en el juego pierde casi siempre, recreciendo así las diferencias sociales para que haya pendiente de caída y los braceros (casi todos lo somos) sigan braceando para no irse al fondo. Ese incesante braceo de perdedores mueve los pedales.