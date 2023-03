Tu pensión la pagarán tus nietos en diferido

La reforma de Escribá, basada en no tocar los gastos e inflar los ingresos con el aumento (aún más) de la carga impositiva al sector productivo, es una chapuza que no cubre ni la mitad de la subida de las pensiones y que conseguirá descarrilar definitivamente la competitividad y el empleo, aplazando la “la gran reforma” a tres años vista: una patata caliente para el que venga. Las pensiones públicas españolas obligatorias son una bomba de racimo de 175.000 millones de euros de coste anual. Esto supone el 44% de los presupuestos, el 54% del déficit público y el 15% del PIB nacional. Un explosivo demográfico con dos millones más de pensionistas que hace una década. Un auténtico polvorín con deuda acumulada de 106.000 millones de euros. Un obús de gasto que sigue acumulando deuda, con patrimonio neto negativo en quiebra técnica, según lo califica el Tribunal de Cuentas. El número de cotizantes necesarios para pagar la nómina media de un pensionista es de 3 trabajadores, aunque la tasa actual es de 2,1 y en Asturias del 1,1. En estos términos, para equilibrar ingresos y gastos se necesitarían 25 millones de cotizantes, lo que abarcaría a todos los españoles en edad de trabajar, incluido ninis y diáspora. El envejecimiento de la población ensancha la parte alta de la pirámide generacional y la base, formada por la gente joven que debería sostener el sistema, se estrecha. El "sistema" propone la repoblación con 9 millones de inmigrantes, sin querer entender que el valor no está en el trabajo sino en el producto. La gran mayoría de los nuevos empleos ya requieren personal especializado con gran formación, y los hechos nos dicen que la alta cualificación no viene en el pack de la inmigración descontrolada. El problema es de calidad y no de cantidad. La reforma que plantea el Gobierno es profundamente injusta e insolidaria con las pensiones progenies, pues obliga que las personas actualmente cotizantes lo hagan pagando un 15% más cada año y sin embargo cobren menos cuando se jubilen. Es urgente afrontar una reforma sensata fuera de la argucia política. Habría que empezar por decir la verdad a los ciudadanos, sin populismos ni tacticismos. Advertirles que el sistema es insostenible, que requiere sacrificios y que el ahorro es el valedor para una vida con mayor dignidad. La pensión máxima de España supera la de Austria o la de Noruega cuyo sueldo medio es más del doble que el de nuestro país, y la tasa de reemplazo en España es del 80% más alta que la media de la eurozona. El Banco de España ha determinado que "el cobro promedio de una pensión es muy superior al de sus aportaciones al sistema que permite financiar una media de 12 años". Y esto es porque actualmente el ciclo vital de una pensión es de 19 años frente a los 6 años en los años 60 cuando se forjó el modelo de reparto español de pensiones. Alguna medida eficiente podría ser, a saber: estancar el tope bruto de percepción durante unos años sin tocar el resto de tramos, y revisar profundamente las múltiples y abusivas excepciones de retención de IRPF, medidas que proporcionarían un ahorro anual de varios miles de millones de euros. Esta norma debe ir innegociablemente acompañada con un recorte en los miles de euros superfluos en la industria política y en el gigante iceberg de subvenciones. Cobrar la pensión relacionada con la base hasta haber consumido su aportación acumulada, y a partir de entonces, pasar a la bolsa de las no contributivas y ligarlas directamente a los presupuestos. Aplicar un coeficiente reductor de percepción para los jubilados que no hayan tenido hijos y un coeficiente incrementador a las madres cotizantes por hijo. Gratificar fiscalmente los planes de pensiones privados y transitar hacía las "mochilas austriacas" para menores de 45 años. Sólo Madrid se autofinancia, mientras las nóminas de los mayores catalanes y vascos son las más deficitarias. Asturias lidera el déficit por pensión: unos 8.500 euros por persona y año. Para evitar que el plan público de pensiones de reparto se transponga en una simple paga asistencial, lo realmente imprescindible es una reforma profunda de justicia intergeneracional que suprima el canibalismo fiscal, aliente al sector productivo con la entrada de inversión para aumentar la tarta que permita repartir los trocitos y se abandone la especulación política por el terror cerval al mayor colectivo de votantes.