El "Me Too" asturiano y la suerte en la vida

Viendo estos días lo que está pasando en Twitter sorprende el escándalo que se monta, sorprende que a la gente esto que llevamos diciendo muchas personas durante muchos años le parezca una novedad.

La única novedad es que se cuente en Twitter mencionando pueblos, ciudades y espacios que no nos son ajenos, eso es lo que escandaliza. Las cosas duelen más, o a algunas personas les duelen simplemente, cuando pasan aquí, al lado.

Las cosas duelen más cuando les ponemos fecha, ubicación, edad, un contexto. Pero cuando las personas que estamos trabajando el tema desde las instituciones nos hartamos de decir que solamente un ocho por ciento de las agresiones sexuales que sufrimos las mujeres se denuncian, la gente no nos cree.

Quizás ponerle contexto a cada una de las personas (casi siempre mujeres) que forman el 92 por ciento restante ayude a que de una vez por todas nos concienciemos de que no existe igualdad real y plena, porque ser mujer en la vida real no es lo mismo que ser hombre. Y no lo es porque históricamente las mujeres estamos sometidas a cánones de belleza (para agradar al hombre), a ser hipersexualizadas (para agradar al hombre) y vivimos en una cosificación constante. Somos, a ojos de buena parte de la población, objetos de deseo y entretenimiento con la única finalidad de proporcionar placer (y cuidados, pero eso ya es para otro hilo de Twitter).

Nuestro deseo no importa, de hecho no necesitamos ni estar despiertas ni estar conscientes, ¿a quién no le dijeron nunca aquello de "tú solo quédate quieta en la cama que ya lo hago yo todo"?

Pues eso, a veces ocurre que a nuestras parejas o rollos del momento no les importa nuestra opinión, solamente necesitan (eso creen) satisfacer su deseo sexual en ese momento. Nuestra opinión o situación les importa bien poco.

Mientras sigamos dejando que nuestras hijas e hijos tengan como única fuente de información la pornografía y no una educación sexual responsable en casa y en los centros educativos las personas se harán adolescentes y adultas creyendo que el consentimiento no importa a la hora de tener relaciones sexuales porque la mujer ya está ardiendo de deseo cuando llega el butanero o que una chica se lo está pasando bomba cuando unos cuantos hombres la están violando a la vez. Claro está que si algunos jueces ven en ello jolgorio y regocijo, ¿qué mensajes estamos mandando a los chavales?

Ayer me pasaron el enlace al hilo de Twitter en el que tantas mujeres se están desnudando y solamente veo cosas que a mí, como mujer, también me ocurrieron. La única diferencia con aquellas a las que no les ha pasado nunca nada de esto es que no reconocieron los hechos en su momento como una agresión porque estamos acostumbradas a normalizar y justificar lo que no es ni normal ni justificable.

O también puede que tuvieran mucha suerte en la vida porque, afortunadamente, aunque todos los que lo hacen son hombres, no todos los hombres lo hacen.