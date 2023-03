Hay que ayudar a ricos vulnerables

El momento más emotivo de la semana no lo ha protagonizado Tamames. Coincide con el descubrimiento de que los diputados más desahogados de la Asamblea de Madrid, con sueldos que multiplican a un trabajador medio, perciben los bonos sociales y energéticos destinados a familias vulnerables. Frente al aroma crítico que rodea al dispendio, solo faltaría que soportar a Isabel Díaz Ayuso no fuera recompensado con un óbolo, aunque quizás excesivamente modesto por la aspereza de la tarea. Las percepciones han regado al espectro sin distinción de siglas, porque pecunia non olet. A la fuerza han de gestionar con probidad el dinero público, quienes son tan esmerados en cuidar su patrimonio privado.

Los bonos transversales muestran la necesidad de ayudar a ricos vulnerables, ya sea en formato bancario o individualizado, para compensar la ansiedad que conlleva la opulencia en un medio depauperado. De ahí que la portavoz de Más Madrid no debería refugiarse en que recibió un subsidio eléctrico "porque era automático". No solo porque es mentira, un asunto venial, sino porque parece que el dinero percibido le da asco con cierto retraso. Como si le doliera hermanarse con los perceptores humildes de las ayudas, con la prepotencia adicional de que el dinero "no lo necesito" y le llueve sin solicitarlo a diferencia de otros. Todo muy izquierda caviar, que tal vez no sea el mensaje idóneo a setenta días de las elecciones.

No hay pecado ni crimen, dado que el Gobierno subvencionó la gasolina de los Ferraris, en un mundo donde la digitalización permitiría las ayudas individuales o eso presumen. España no es campeona en gasto social, sino en conceder ayudas públicas a quienes no las necesitan. Pagan los ciudadanos, no solo en efectivo sino con un coste añadido en inflación. En fin, las divertidas discrepancias entre izquierda y derecha se producen únicamente a la hora de programar estos bonos, pero nunca de cobrarlos. Y cómo no emocionarse ante este hermanamiento ideológico.