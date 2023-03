Del amor que duele

Hace unos días, y coincidiendo con las antesalas del 21 de marzo, Día Mundial de la Poesía, la asociación cultural Tribuna Ciudadana, de la que tengo el inmenso honor de ser su vicepresidenta, programaba un acto titulado "Poesía desde las dos orillas" ese acto contó con la participación de tres autoras, tres poetas de reconocido prestigio, Marisa López Diz, Carmen Sánchez Álvarez y Carmen Yáñez, y en el que se tendían puentes hechos de versos entre Asturias y Chile. Voces de mujeres, "de mujeres de mi generación", valientes y diversas en sus modos de expresión, "compañeras" en eso de bregar por las muchas veces incomprendidas sendas de la poesía. El acto se dividió en dos partes y en la segunda de ellas, y aprovechando la circunstancia de poder contar como invitada a la poeta Carmen Yáñez, viuda de Luis Sepúlveda, se leyeron también poemas todavía inéditos en castellano, aunque ya publicados en italiano, del autor chileno, Premio Tigre Juan en 1988.

Se da la triste efeméride que Luis Sepúlveda fue el primer caso diagnosticado de covid en Asturias. Tras muchos días en coma, no pudo superar la enfermedad y fallecería. De eso hace casi tres años. Tres años en los que tanto, tantísimo, nos ha cambiado la vida, tres años en los que se nos ha mutado la perspectiva, tres años que han sido dolientes y dolorosos, en los que hemos dejado atrás muchas cosas y sobre todo a muchas personas. Las hemos dejado, o nos han dejado en el camino.

Decía Carmen Yáñez en un poema dedicado a su difunto esposo, "Éramos tan felices, amor mío, con el calor de nuestras manos juntas…". Ella y Lucho venían del otro lado del océano, pero por circunstancias políticas y de vida, llegaron a Asturias. Y fue en Asturias donde Luis Sepúlveda fue galardonado con el Premio Tigre Juan en 1988 por su título "Un viejo que leía novelas de amor". De ese, su relato amazónico, se han vendido ya en torno a 21 millones de ejemplares, un relato que pretende ser un alegato para la preservación de esa gran masa verde, para la preservación también de sus pobladores y de la sabiduría autóctona de los pueblos que habitan los territorios, en ese caso en concreto, de la foresta ecuatorial, pero que pudiera ser extrapolable al paisanaje de los lugares más recónditos de Asturias.

La selva amazónica con una fauna compuesta por monos, anacondas, hormigas depredadoras y triguillas tiene poco que ver con el medio de Asturias, en los que los jabalís, los lobos, los osos o los corzos habitan nuestros bosques montunos, pero, sin embargo, el dolor por entorno natural, por su triste devenir, por su castigo reiterado, es el mismo. Aunque también hay un elemento, un factor del que quisiera hacerme eco en esa novela, y es el gran poder de la literatura como medio trasmisor de sentimientos, de humanidad, de ira, de miedo o de dolor.

Al viejo protagonista del relato, a Antonio José Bolívar Proaño, le preguntaban a veces sus vecinos de que iban los libros que esmeradamente leía, y él contestaba que de Amor, y los hombres reían y le insistían chabacanamente que si iba sobre el amor ese de descarga, y él les replicaba que no, que iban sobre el amor de verdad, sobre el amor que duele.

Doler, a día de hoy, todavía nos duele las improntas de los huecos, por causas directas o indirectas del covid. Por eso he querido escribir este artículo, como recordatorio de aquel tiempo y de este tiempo, un tiempo en el que se han concatenado tantas ausencias, tanto físicas como mentales. Dice Luis Sepúlveda, y lo dice en presente y en modo verso, que "Cobardes me resultan las voces que escupen sus mensajes/ cobarde me resulto hasta yo mismo/ cuando recojo las señales y estúpidamente las guardo para descifrar algún día./ Nada, nada tiene un nombre ahora./ Me rodea un gran silencio de gritos y de piedras".

Y sí, pudiera ser que al autor lo rodee en este momento ya un gran silencio de piedras, pero desde sus escritos nos llegan los alaridos que desde la profunda Amazonía emite la inmensa gata que pierde sus cachorros y también los alaridos del amor que duele en las entrañas. Y por ellos los lectores ya no sabemos que es lo mejor, si ser dolorosa gata, solitario viejo, alguno de los últimos shuars o habitante de este lugar de Europa de dolientes cansancios bautismales.