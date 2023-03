Disparate (y 2)

La moción de censura a Sánchez ha servido para que algunos escribamos de ella, bastante más incluso de lo que la oportunidad merecía. En ese sentido, los cofrades de la santa columna podemos estarle agradecidos por su grotesca razón de ser. España pronto se olvidará de ella con la excepción de Ramón Tamames, que mientras viva la recordará y también todas y cada una de las veces en que fue aludido en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo como candidato a la presidencia del Gobierno. "Me paran por la calle y me llaman presidente", dijo el hombre, en los prolegómenos. Claro que a sus casi noventa años todo esto tuvo que resultarle cansino e incomprensible. Leyó unos folios como pudo, dudando de si se estaba alargando demasiado. Muy ingenuamente, ya que lo que se avecinaba era un interminable mitin en el que apenas se le tuvo en cuenta, porque él en realidad no le importaba a Sánchez ni al resto, aunque todos estuviesen dispuestos a ser condescendientes con el anciano venerable y cargado de vanidad que se asomaba a la tribuna sin poder erguirse en ella. Realmente tampoco le importaba lo que se decía, el caso era leer los folios con lo que todos ya sabemos de este Gobierno y comprar papeletas para pasar a la Historia. Su mayor queja fue que se hablase tanto sin necesidad de ello; a Patxi López le recriminó muy elegantemente por relinchar.

A esta degradación amateur del parlamentarismo no hay que llamarla esperpento por respeto intelectual a Valle-Inclán. Dejémoslo en episodio surrealista sin más. Todo lo que se esperaba sucedió, incluido el resultado de la votación. Si lo que pretendía Vox era poner al Partido Popular frente al espejo de una pasividad opositora puede que no lo haya conseguido. En situaciones así conviene mantenerse al margen como ha hecho Nuñez Feijòo, acertadamente aunque sólo sea por una vez. Vox, en cambio, sí logró reactivar la campaña de la izquierda. Enhorabuena a todos.