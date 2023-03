Cuestiones de fe

El mitin protagonizado en el circo parlamentario de tres pistas de la moción de censura parece que ha insuflado los ánimos de un electorado alicaído de izquierdas con unos datos económicos que no se ajustan ni remotamente a la realidad. Dentro de estos indicadores, España, se conoció ayer mismo, sufre el mayor desplome del PIB per capita de la UE durante la etapa de Pedro Sánchez y cae cinco puestos a la decimoctava posición; el número de parados no deja de subir y se sitúa dentro de los porcentajes europeos más altos; la inflación supera el 6 por ciento, y la previsión es que los precios se sigan disparando. El poder adquisitivo de los consumidores cada vez es menor. ¿Díganme, entonces, cuál es la razón para sentirse reactivados?

Debido al relato trabucado o impostado de los hechos, el problema, sin embargo, subyace no en lo que es cierto sino en lo que estamos dispuestos a creer, que es cualquier tipo de falacia y en cualquier momento. Los mismos movimientos políticos erráticos son los que hacen desconfiar de la capacidad de algunos para centrar la jugada: leíamos no hace mucho cómo el PSOE respiraba aliviado tras el retroceso experimentado por Yolanda Díaz y ahora vemos que parece dispuesto a auparla para contar con un aliado más fiable en la izquierda. Más domesticable, asegura Podemos. En cambio, es la pugna de poder abierta en la izquierda populista la que puede comprometer la nueva alianza que hace concebir esperanzas a Sánchez. Vox, a su vez, pretende rebajar la euforia del Partido Popular, que al haberse desentendido del enredo de la moción espera el apoyo del electorado como única alternativa rigurosa en un año electoral. Sostiene que para gobernar hay que pactar sin que nadie en este país tenga ya seguro si la pretendida y chusca promoción electoral de esta semana ofrezca los resultados apetecidos al partido de Abascal. Esto, al igual que sucede con los indicadores económicos, puede ser una nueva cuestión de fe.