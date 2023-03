El retorno de Perséfone

Hoy nos vanagloriamos justamente porque nuestros conocimientos científicos nos permiten explicar buena parte de los fenómenos naturales. Hubo un tiempo en el que el ciclo de las estaciones anuales estaba sujeto a relatos míticos, sin que ellos supusieran un freno a la curiosidad y la investigación que, partiendo del mito, acabaría derruyéndolo. Yendo a nuestros orígenes grecorromanos en filosofía y ciencia uno de los más bellos era el renacer periódico de Perséfone (la Proserpina romana). Hay en su leyenda un origen que se remonta al del planeta que nos cobija, pues de la estirpe de Cronos y Rea (el Tiempo que todo lo devora y la Fecundidad que lo crea) nacieron los padres de Perséfone, Zeus y Deméter. El dueño del Olimpo, era el más poderoso, pero demasiado caprichoso y voluble. Ella, Deméter, era diosa de la agricultura y las cosechas que en aquel tiempo lo eran todo. Pero ¡ay! la belleza de la joven Perséfone cautivó al dios del inframundo, Hades, que la raptó. Deméter, buscando a su hija, abandonó sus tareas y la tierra no dio cosechas; la gente moría de hambre y por fin Zeus, saliendo de su cómodo trono, envió a Hermes a negociar con Hades, aunque este con un engaño en el trato logró no perder del todo a su hermosa reina. Perséfone volvería a la Tierra medio año y quedaría en el inframundo el resto (otoño e invierno). Su renacer marcó el de las cosechas, el despertar de la naturaleza, la vida floreciente, los colores de los campos floridos y el amor. Dejando aparte el universo mítico de los dioses griegos (a su vez anclados en otros pueblos vecinos anteriores) que los romanos heredarían y tras ellos nosotros, marzo es el mes de la primavera. El tiempo, la inteligencia, la perseverancia, la razón, el estudio y el progreso de la ciencia fueron destruyendo a los dioses que explicaban el mundo, endiosando al hombre que sigue, paradójicamente, pese a su conocimiento, recurriendo a demasiadas explicaciones esotéricas.

Es posible que el rapto de Perséfone por Hades, o en versión romana de Proserpina por Plutón, sea el mito más representado del arte occidental desde la Grecia clásica. La escultura maravillosa de Bernini es lo más conocido junto a la pintura luminosa de Rubens en la que Proserpina es raptada por Plutón (Hades) pese a la resistencia de Minerva, Venus o Diana. La reina del inframundo volverá periódicamente a la Tierra y vivirá repartida entre su renacer y el esposo raptor en un juego de amor/odio. Por eso Perséfone es la mujer solitaria y de gesto melancólico atrapada en un matrimonio infeliz como la pintara Rossetti en 1874 llevando en la mano una granada, la fruta de la que se sirvió Hades para engañarla y retenerla a su lado parte del año.

Páginas médicas de psicólogos, terapeutas, grupos comerciales o simples opinadores y repartidores de fórmulas mágicas que tanto abundan con o sin título exhibido por las redes analizan los motivos por los que en la primavera, con el aumento de las horas de luz y el calor crece la pulsión sexual y por el contrario se siente la astenia primaveral, el abatimiento, la agorafobia o el bajo rendimiento escolar, como si el cuerpo fuera más lento que el ciclo solar. Afecta sobremanera a la juventud, ya que las demasiadas primaveras matizan los síntomas por naturaleza y experiencia.

Marzo es el tercer mes del calendario gregoriano, el primero del antiguo calendario romano dedicado a Marte el dios de la guerra, pues las campañas de conquista se programaban entonces. En marzo se vive el equinoccio de la primavera (20 de marzo), creciendo la luz sobre las sombras en el hemisferio norte inaugurando el ciclo primaveral vital. Marca la estación de las flores una mayor actividad en todos los terrenos, incluyendo los más alejados a la belleza. De la vieja historia viene la advertencia a Julio César vaticinando su asesinato: "líbrate de los idus de marzo". Muy cerca todos recordamos que un 11 de marzo del 2004 la locura del terrorismo se cebó dejando un reguero de muerte y desolación en el Madrid multicultural y multirracial caleidoscopio de España. Y otro marzo, hace tres años apenas, nuestro mundo quedó recluido y las calles de las ciudades en las que nos apretujamos siempre se vaciaron por un enemigo invisible. Inventamos cantos y aplausos. Nos preocupamos por la salud y la ciencia. Prometimos ser mejores después actuamos "como si no hubiera pasado –que escribía el lúcido Javier Marías–. Da más bien la impresión de que casi todo el mundo, con los políticos a la cabeza una vez más, hubiera estado aguardando ansiosamente para volver a sus majaderías sin alterar una coma".

Dejando aquello, la primavera que nos trae Marte, la de la poesía y la felicidad, es además una estación política. Algunos dirán ¡qué empeño en estropearla! Pero a poco que echemos una ojeada a las citas electorales, las de aquí, comprobaremos que, excepciones al margen, estas se concentran en la primavera, seguida del otoño-invierno. Entre marzo y junio se dieron el mayor número de encuentros con las urnas, aunque algunas muy significativas quedaron por imperativos "fuera de temporada". Han sido y son frecuentes las primaveras electorales como si la sangre alterada que se le supone al retorno de Perséfone todo lo contagiara. A raíz de estudios varios parece que responden a patrones extendidos y no es este un hecho privativo de nuestro entorno. El movimiento que afectó a varios países ajenos a nuestra tradición mítica y religiosa, la "primavera árabe" de hace algo mas de una década, quedó así bautizada y tuvo un recorrido en varios Estados. No era un caso aislado sino que formaba parte de un ciclo de inestabilidad, indignación y protestas primaverales que en "esta España nuestra" alumbraron el 15M (mayo del 2011) aunque el panfleto "¡Indignaos!" de Stéphane Hessel, situado en el epicentro de los movimientos trasnacionales de "regeneración democrática", se publicara en el otoño anterior. Como si el cíclico regreso se obstinara en dejarnos su impronta esta primavera seguirá parecidos derroteros. Si no lo creen miren el calendario político.

Parece evidente que todo se altera en primavera y marzo le da la bienvenida recordándonos que "en marzo la veleta ni dos horas está quieta" así que ojo al vendaval que se avecina porque "el viento marzal implica fuerte temporal". Contra la inquietud de meteoro tan frecuente ("como marzadas: viento, frío y granizadas") cumple el sosiego, el temple y la cordura para encarar una estación en la que se imponga el disfrute de la vida. Pero como será una primavera sobresaltada en la que la naturaleza irá por un lado embelleciendo la tierra y nosotros probablemente por otro perturbando el alma, volvamos de nuevo al refranero esperando que "marzo ventoso y abril lluvioso traigan a un mayo florido y hermoso".

