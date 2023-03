Piñán espanta a los mecenas

Dijo esta semana en el parlamento regional la consejera Piñán, doña Berta, con palabras que suenan a reproche y a despedida, que a la iniciativa privada no le interesa la cultura. Pero no explicó qué tipo de cultura es el que se la bufa a esos señores con posibles que realizan patrocinios y donaciones y llevan a cabo iniciativas de mecenazgo. A lo mejor es que empresas y fundaciones no tragan con algunos programas de las administraciones que resultan un tostón infumable, como si fuera obligatorio pagar impuesto revolucionario en favor de ciertos modelos de cultura.

La iniciativa privada responde a la actividad cultural que considera de interés, no a la jerigonza impuesta que conviene al régimen de turno. No existe mente preclara que ponga su billetera al servicio de un circo de pulgas en el que el domador toca los platillos. Empresas de esta región fueron generosas en su día con la programación de Laboral Centro de Arte o con el Niemeyer. Pero huyeron espantadas de los mausoleos del arecismo cuando comprendieron que se convertían sufragadores partícipes de un pozo sin fondo, de un permanente sacacuartos. Entonces cerraron el grifo y se fueron con la música a otra parte, para dolor inmenso de los consejeros de Cultura que en esta región han sido. Ejemplos hay palmarios en Asturias de cómo el sector privado ha ayudado a sostener con su aportación económica iniciativas de éxito, como la ópera de Oviedo, a la que a la consejera Piñán le cuesta tanto trabajo incrementar la ayuda, como si fuera un espectáculo de ricos. ¿Qué sería del Museo de Bellas Artes sin el mecenazgo y las donaciones que han enriquecido sus fondos; sin el empuje de la Asociación de Amigos de la pinacoteca regional, que cuenta entre sus fines con favorecer el incremento del patrimonio del museo fomentando y gestionando donaciones y legados, tanto artísticos como económicos? Berta Piñán es una buena poeta, pero su calidad literaria no garantiza que pueda trocar en óptima gestora. Es como pensar que un crítico de arte o de cine están capacitados para pintar un cuadro o realizar una película. Con esas destartaladas declaraciones, Piñán no va a hacer piña con los mecenas. Ni partirá un piñón con ellos, lo que le quede antes de caer del guindo.