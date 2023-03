Cuando la sangre no se altera

Por una cuestión de orden, de simplificación y reduccionismo se ha tendido a identificar las estaciones frías (otoño e invierno) con un estado de ánimo algo más decaído, y a las calientes (primavera y verano) con todo lo contrario. Así que ahora, se supone, comienza la temporada de euforia desenfrenada y frenesí. O no.

Debido a la propia naturaleza humana (no somos más que animales con ropa, por mucho que a algunos les ofenda en un alarde de inmodesta superioridad) seguimos unas rutinas muy marcadas en nuestro día a día. Sí, los biorritmos existen, marcan nuestro pesado pasar por la vida, determinan nuestras costumbres y tienen un peso determinante sobre nuestra forma de ser.

Lo que dice la costumbre es que cuando el frío abriga, la tendencia es sentirse menos enérgico, menos motivado, y que ocurre todo lo contrario cuando el calor se despereza. Esto, como otras muchísimas cosas de nuestra vida, tiene una explicación más mundana. Tiene que ver con los cambios de temperatura, evidentemente, pero también con cuestiones sociales o incluso biológicas.

Primero la social, que es algo más peregrina. Durante los meses de calor es habitual que las relaciones sociales se reproduzcan porque hay más posibilidades de hacer actividades al aire libre y, como vivimos en manada (por mucho que a otros les fastidie), estar con los demás hace que nos sintamos más felices y que el cerebro segregue las sustancias correctas para que nos sintamos mejor y no caigamos en las garras de la tristeza.

La explicación biológica está relacionada con la producción en nuestro cuerpo de vitamina D que algunos estudios han vinculado con la estabilidad del estado de ánimo y otro tipo de problemas estrechamente ligados con la salud mental.

En los primeros días de la primavera, como los de ahora, es probable que muchos tengan sensaciones raras, como que se está más fatigado, más cansado, que todo da mucha más pereza, que lo que antes le llenaba ahora le importa un bledo... Ya lo han entendido. A su cuerpo y a su cerebro no le pasa nada, el fenómeno se llama astenia y se apellida primaveral y, como ya han leído, viene a desmontar ese refrán que dice algo así como que la primavera la sangre altera. Esta fatiga asociada con el cambio de estación, además, está injustificada; no aparece por ningún esfuerzo físico heroico y tampoco desaparece por arte de magia, se prolonga durante días e incluso semanas.

En realidad, las causas de esta astenia son desconocidas. No sea porque no se ha intentado averiguarlo, pero su origen es difuso y borroso. Lo que sí se conocen son los síntomas que causan la astenia. La primera es la de la fatiga que es, por otro lado, la principal señal de alarma; suele venir acompañada de una bajada en el estado de ánimo, que atenaza cuerpo y alma; de una mayor irritabilidad debido a esa falta de energía; puede generar problemas para dormir (tanto por escasez como por exceso); disminuye el deseo sexual y provoca una desmotivación generalizada. No hay ganas de hacer nada.

Aunque cueste, la mejor medicina para sobreponerse a estos periodos de bajón es la de practicar ejercicio físico de forma habitual (que, por otra parte, es una de las mejores recetas que se pueden adoptar en el día a día) porque, de forma natural, se van liberando endorfinas (la conocida como hormona de la felicidad) que son las que van a ir moldeando y cambiando nuestra conducta y acentuando las sensaciones de placer y de relajación.

Muy ligado con eso, otra solución es la de llevar una dieta más saludable en la que se reduzca al mínimo el consumo de grasas y se potencie la ingesta de verduras y frutas. Esto tiene que ver con que los alimentos hipercalóricos aumentan la sensación de somnolencia y de pesadez generalizada. También ayuda regularizar los horarios al máximo, hacerle un caso estricto a nuestros biorritmos para que nuestros cuerpos vayan adaptándose a la nueva estación. La relajación ayuda bastante. Mucho.

Para añadir más leña al fuego biorrítmico este fin de semana se cambió de hora. La intención finalista de esta medida, al menos así está entendida, es la de maximizar nuestra exposición a las horas de sol. Pero la más mínima alteración afecta de forma natural a nuestros biorritmos. Solo hay que darles tiempo para que se asienten. Bendito problema.