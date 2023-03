La atención al ciudadano

Hace unos días vi un vídeo de una ganadera mostrando su indignación por no ser atendida en el Juzgado de Oviedo, al "carecer de cita previa" y no estar haciendo nada. Hablaba igualmente sobre la problemática de la atención telefónica en los centros de salud, reivindicando la atención presencial y no telefónica. El vídeo de Lucía Velasco se hizo viral, porque sin duda muchos en mayor o menor medida nos sentimos identificados con sus palabras y porque la naturalidad de sus palabras no dejaba indiferente a nadie.

Vaya por delante que meter a todos en el mismo saco quiere decir generalizar, y no es bueno. Hay funcionarios profesionales al igual que en otro colectivo, pero al igual que en otras profesiones los hay con un déficit de empatía y de la virtud del esfuerzo. Sin duda estas conductas dentro de la función pública serían impensables en una empresa privada, la seguridad del empleo o de los emolumentos permanezcan constantes lo hagan bien o lo hagan mal puede ayudar a la ficción de la impunidad.

Es cierto como dice la ya famosa Lucía Velasco que parece que desde la pandemia el servicio al ciudadano se ha resentido. Si bien pudo ser una ocasión para agilizar la Administración electrónica, modernizar el sistema, concienciar a la gente sobre la necesidad del uso del certificado digital, el resultado o al menos la sensación es toda la contraria. Todos nos hemos sentido en algún o en varios momentos Lucía Velasco, yo misma esta pasada semana.

El pasado 21 de marzo, martes para ser mas exactos, en llamada al Juzgado de paz de Corvera, viví un momento cuanto menos indeseable. Sobre las 12.30 horas del mediodía pregunto por un expediente matrimonial que en teoría ya había sido enviado, tanto al Registro Civil de Avilés como a una notaría igualmente en la misma localidad. Unos días antes se me había informado que el día 15 había salido de Corvera, pero desde la notaría se me notifica ese mismo día 21 que no había llegado. La gestión estaba clara, vuelvo a llamar al Juzgado de paz de Corvera donde me atiende una voz de mujer que me dice que no está la funcionaria que lleva ese expediente, está de permiso y no me lo puede mirar. Mi reacción es clara, las vicisitudes de los funcionarios me son ajenas como ciudadana, entiendo que tendrán unas claves en sus sistemas informáticos que les permitan ver los expedientes, parece lógico o en ausencia de éstas, algo tan simple como llamar a la funcionaria en cuestión. Ante mi insistencia de la necesidad de comprobar su envío, puesto que ya estaba fijada la fecha de la boda en notaría, la respuesta fue la misma, que a la semana siguiente cuando la funcionaria volviese de su permiso, volviese a llamar.

Créanme que fue imposible conseguir una explicación. Ante mi insistencia en una explicación, la respuesta de la funcionaria fue clara: me colgó el teléfono. Pensé en presentarme en el Juzgado y pedir la identidad de la funcionaria, presentar una queja, algo que a día de hoy no descarto. Es sólo un ejemplo. Es lo mismo que si llamas para pedir información sobre un expediente, y te responden: "La funcionaria que lo lleva hoy está teletrabajando, llama mañana". ¿Cómo? Teletrabajar significa trabajar a distancia… sería tan sencillo como desviar una llamada, pues es un día que se priva al ciudadano de ser atendido, al abogado, al procurador, … lo mismo que si te responden, "sino se te ha notificado nada es que no hay nada", pero por favor, mira el expediente y compruébalo, puede haber un error, un descuido. ¿Es tanto pedir?

Tal vez tienen que cambiar las cosas, los funcionarios se creen al servicio del Estado, de la Administración, pero deben de servir al ciudadano y vuelvo a insistir no estoy generalizando y posiblemente paguen justos por pecadores. Así un ciudadano que tenga una experiencia como la mía, se va rebotado a otro funcionario, que quizás por ser más empático que el primero será el pague las consecuencias del enfado en el que no ha tenido culpa alguna, lo que tampoco es justo. Dicho todo esto, es necesario recordar que con quejarse no es suficiente tiene que haber un buzón de quejas y reclamaciones. Es necesario recordar que se pueden abrir expedientes, que pueden imponerse suspensiones de empleo y sueldo entre otras cosas, puesto que hay comportamientos que no son admisibles.

¿Cómo acabó mi odisea? Al colgarme, llame al Registro de Avilés y al contar lo que me había pasado, insistí que como no me cogían el teléfono (puesto que volví a llamar dos veces más tras colgarme, sin conseguir hablar con nadie) que por favor llamase directamente (entiendo que entre compañeros no habría ese tipo de conductas). ¡Bingo! A los pocos minutos recibo llamada de la funcionaria de Avilés, a la que doy las gracias por su rapidez, confirmándome el envío y el día de éste. El misterio estaba resuelto, no era necesario esperar a la vuelta de la tan necesaria funcionaria que estaba de permiso, sí, la que llevaba directamente el expediente. Solo era necesario perder dos minutos y mirar en el ordenador, cosa que se hace a nivel corporativo, pero no se está dispuesto a hacer en algunos casos por dar el servicio al ciudadano.

La Junta General aprobó el pasado miércoles una Ley del empleo Público, en el que según se dice se endurecieron las consecuencias de la evaluación del desempeño, se quiere examinar el rendimiento de los empleados públicos, hablamos lógicamente de funcionarios autonómicos. Exámenes de rendimiento, con amenazas de cursillos de mejora de conocimientos, se habla igualmente de un aumento del régimen disciplinario en caso de incumplimientos de jornada de trabajo, no cumplir el servicio mínimo en caso de huelga,… ¿Y la atención al ciudadano? .

Administración al servicio del ciudadano, la atención de calidad, de orientación al ciudadano. Es necesario el establecimiento de un sistema eficaz de gestión de quejas y reclamaciones, lo que aumentará el nivel de satisfacción de ciudadano así y constituirá una fuente excepcional de información que permitirá a la Administración saber dónde es necesario actuar para mejorar la calidad del servicio.

Tenemos que saber de la existencia del buzón de quejas, sino hemos de preguntar por éste. Presentada la queja ha de darse trámite, hemos de quedarnos con una copia de la queja presentada.

"La atención es la más rara y pura forma de generosidad", ya lo dijo Simone Weil.