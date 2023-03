Coincidiendo con el Congreso Internacional de la Lengua Española habría que celebrar que las lenguas existiesen para entenderse, no para levantar muros de incomprensión o de empobrecimiento cultural. El Ministerio de Asuntos Exteriores se refiere al español en el mundo como una lengua que vive un crecimiento constante muy significativo. Se encuentra entre las cinco primeras en número de hablantes, en países donde es oficial y también en extensión geográfica. Su identidad global es, por tanto, magnífica; su salud se diría que robusta y, sin embargo, el mismo Gobierno que parece enorgullecerse de ella no la defiende en Cataluña de los ataques persistentes de sus socios independentistas, empeñados en que los catalanes se olviden cuanto antes de que son un pueblo bilingüe con una lengua común. El español –prosigue el Ministerio– es lengua oficial de las Naciones Unidas y un idioma de referencia en las relaciones internacionales. El último anuario del Instituto Cervantes refleja su actual envergadura. Con casi 493 millones de personas, es la segunda lengua materna del mundo por número de hablantes, y la tercera en un cómputo general, al sumar dominio nativo, competencia limitada y estudiantes, superando los 591 millones.

Es, además, la tercera lengua más utilizada en las redes sociales aunque su presencia se encuentre carcomida o sustancialmente rebajada por anglicismos. Esta incursión no se debe únicamente a que la legua inglesa forme parte del currículo escolar desde edades tempranas, sino por la constatación profundamente idiota de cualquier tendencia. La lengua inglesa forma parte de la jerga habitual de los influencers, los tiktokers, youtubers y de los instagramers. Es lo que llaman "the conversation". Incluye términos asimilados como back-up, blog, bluetooth, chat, creepy, fandom, feeling, hashtag, mainstream, streaming, nick, off topic, online, password, pin, post, random, smartphone, software, spam, staff, y la biblia en verso. El idioma español que tiene terminología para suplir cualquier eventualidad, ha perdido esta batalla. Así las cosas considerémonos no happys, lo siguiente. Nunca pasa nada.