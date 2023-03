Más sobre el túnel del tiempo y los trenes en Asturias

Después del documentado artículo de Ramón Díaz "Un tren cargado de obstáculos" (LA NUEVA ESPAÑA 19/2/2023), yo quisiera añadir algunas "caxigalinas" sobre túneles y trenes. Primero, del túnel del tiempo. Ha hecho bien el Real Madrid en personarse en la causa del caso Negreira, el ex-árbitro que, siendo vicepresidente del Comité Técnico de Árbitro entre 1994 y 2018 recibió, al parecer, remuneración periódica del Barça FC. Puede el Real Madrid reclamar, incluso, a la Sociedad de Autores. La gravedad del caso Negreira no debe hacernos olvidar los antecedentes de los hechos. Los viejos rockeros asturianos tendrán siempre en la memoria a González Echevarría y Blanco Pérez. El primero blanco una vez, el segundo dos veces blanco. Hace más de 2000 años, Eróstrato prendió fuego al templo de Artemisa de Éfeso –una de las siete maravillas del mundo antiguo– con el afán de pasar a la historia. Blanco Pérez y González Echevarría serán eternamente recordados por el color de sus arbitrajes. Los espectadores de fútbol de hace más de medio siglo recuerdan bien cómo incendiaban los estadios de provincia cuando jugaba el equipo blanco. Uno de ellos –creo que González Echevarría– pitó en Buenavista un penalti metro y medio fuera del área contra el Real Oviedo. Si viviera Ricardo Vázquez Prada, recordaría el arbitraje de Orellana en Buenavista, al que calificó en su crónica citándolo 11 veces en la alineación del Real Madrid. En el sufrido Buenavista no hubo nada más que las protestas pertinentes. Pero, en junio del año 1970, cuando Guruceta, discípulo de González Echevarría, pitó en Barcelona un penalti de Rifé a Velázquez un metro fuera del área, no se pudo acabar el partido. Sin negar la gravedad del caso Negreira, tampoco se deben minimizar los antecedentes. Las glorias deportivas del Real Madrid no pueden hacernos olvidar los errores de Blanco Pérez y González Echevarría. No obstante, hay que reconocer que la sobreprotección de algunos árbitros a las grandes figuras del Real Madrid ayudaron a que el equipo blanco entrara, muy justamente, en la leyenda del fútbol europeo, donde aún permanece.

Otro túnel del tiempo, no asturiano pero sí de origen asturiano, es el llamado –por la tardanza en llevarlo a cabo– "el túnel de la risa", entre Atocha y Chamartín, en Madrid. Indalecio Prieto, ministro de obras públicas en los gobiernos de Azaña (16-12-1931 al 12-9-1933) promovió la construcción de la actual estación de Chamartín y el llamado tren o tubo de la risa, entre las estaciones de Atocha y de Chamartín. Además, Prieto diseñó, con su equipo de ingenieros, lo que serían después los planes hidrológicos nacionales. Fue uno de los grandes políticos que dio Asturias, y que merece mejor trato que el que recibe, actualmente, de Oviedo, su pueblo natal. Cantaba Obdulia Álvarez "la Busdonga": "Al pasar por la Perruca, y el Carrascal de la Legua, ¡Adiós, Asturias del alma!, ¡cuándo volveré a esta tierra!". El túnel de la Perruca, abierto en 1886 en lo alto de Pajares, de tres kilómetros, en su día el más largo de España, originó numerosas leyendas, casi todas falsas, puesto que, un siglo antes, ya cita Jovellanos en sus diarios de viajes el mismo topónimo. De esas leyendas, a mí me gustaba especialmente una que escuché de niño en Oviedo: una pequeña perra había guiado a los ingenieros para trazar el diseño del túnel. Algo así como la cabalgadura de Ignacio de Loyola decidió el camino a seguir, en un cruce, del fundador de los jesuitas, según Unamuno. Con otra perruca o caballo que lo guiara, mejor le hubiera ido al joven ingeniero que –según otra tradición oral– estando en construcción el ferrocarril del Vasco, inició a la vez un puente y un túnel, con la sorpresa –del joven ingeniero– de que el túnel salió a 5 o 6 metros desviado del puente. Aquí se ven las virtualidades del método de investigación de ensayo y error. A la siguiente vez el joven ingeniero esperó a ver por donde salía el túnel para poner el puente. El ensayo y error sirve para el finis operis y también para el finis operantis, como en el caso del joven técnico del Vasco. Otro túnel que nos llenaba de admiración, muy justamente, hace más de medio siglo, fue el que construyeron los hermanos Canteli, de Carbayín Alto, en el ferrocarril minero, cerca de Noreña, que acortó el viaje entre la cuenca del Nalón y Gijón en cerca de una hora, ya que el trazado presentaba muchas dificultades por el desnivel de una rampa, que debía asumir el túnel. Manuel Canteli Suárez, ingeniero de minas, falleció el 19-5-2010. Un merecido recuerdo para él y sus hermanos, constructores del difícil túnel ferroviario. Es de esperar que con la nueva ley de protección de los animales, recientemente aprobada, los gatos recuperen el mínimo túnel de las gateras, que les corresponde según el derecho consuetudinario. No hay derecho a que el pobre minino tenga que esperar horas, a veces a la intemperie, a que el amo regrese del bar, para entrar en casa. En la campiña inglesa, tan parecida a la nuestra, los gatos llevan chip al cuello, con el que se les abre la gatera –ábrete Sésamo– en cuanto el músaro se aproxima a la casa. 86 años tardó en hacerse realidad total el ferrocarril Ferrol-Gijón, según el documentado artículo de Ramón Díaz. Cuando el 6 de septiembre de 1972 se inauguró la línea al completo, las máquinas de vapor de entonces ya no cabían por los túneles. Es decir, pura arqueología ferroviaria para los sufridos asturianos del occidente. Sin embargo, menos mal que alguno de los túneles construidos para el abortado ferrocarril Villablino-Pravia, iniciado con carácter urgente en 1944, han servido para que "moscaran" las nobles vacas asturianas, que, entonces, debían tirar del carro y alimentar a sus dueños.