El mejor negocio de Donald Trump

La mejor defensa es el ataque y en esto Donald Trump es un maestro consumado. Cuando casi todos nos habíamos olvidado del ex presidente, vuelve con más fuerza, gracias a la acusación del gran jurado de Manhattan, para irrumpir definitivamente en unas elecciones primarias que nadie veía claras para él. En su papel de víctima es donde Trump se encuentra más a gusto.

"Estos Matones y Monstruos de la Izquierda Radical acaban de INDICAR al 45º presidente de los Estados Unidos de América, y el principal Candidato Republicano, con distancia, para la Nominación a presidente de 2024. ESTO ES UN ATAQUE A NUESTRO PAÍS COMO NUNCA ANTES SE HABÍA VISTO. ES ASIMISMO UN ATAQUE CONTINUADO A NUESTRAS ELECCIONES ANTES LIBRES Y JUSTAS. EE.UU. ES AHORA UNA NACIÓN DEL TERCER MUNDO, UNA NACIÓN EN GRAVE DECLIVE. ¡MUY TRISTE!".

Así, en mayúsculas, se despachaba ayer Donald Trump en su plataforma "Truth Social", en donde en vez de escribir acusado (indicted), escribió indicar (indicated). Muy de su estilo.

Los cargos están sellados y no sabremos hasta dentro de unos días la acusación exacta, pero se trata de la investigación llevada a cabo primero por el Fiscal de Distrito de Manhattan Cyrus Vance, y desde 2022 por el nuevo fiscal Alvin Bragg –ambos demócratas– sobre el pago de 130.000 dólares a la estrella pornográfica Stormy Daniels. Este delito ya había llevado a la cárcel a su anterior abogado Michael Cohen en 2018 por violación de la ley de financiación de campañas electorales y fraude impositivo, entre otras cosas. Según su testimonio, Cohen pagó a Stormy Daniels 130.000 dólares de su propio bolsillo de parte del candidato para silenciar su aventura sexual con Donald Trump en 2016, justo antes de las elecciones presidenciales.

Es la primera vez en la historia de Estados Unidos que un ex presidente es imputado por la justicia de un delito. Como todo lo que rodea a Donald Trump, es histriónico, hiperbólico y absurdo. Es su sello personal, y lo va a utilizar para conseguir unir aún más a su base republicana de cara a las elecciones presidenciales de 2024. No hay nada más seductor para este votante que sentirse atacado, real o imaginariamente, por una "izquierda radical que quiere destruir el país". Esa al menos es su creencia y no hace falta mucho para convencerles de cualquier teoría de la conspiración que tenga que ver con Trump.

Es digno de estudio que una persona tan diferente al votante de base republicana haya convencido a tantos que él es uno más de ellos, que los ataques a su persona son en realidad ataques dirigidos contra ellos. Ayer mismo, dos horas después de la imputación, ya estaba pidiendo dinero a sus afiliados con la excusa de la "caza de brujas" a la que una vez más se veía sometido. Lo que es cierto es que Donald Trump ha ganado mucho más dinero como candidato que como hombre de negocios en la última década y que este caramelo financiero no lo va a soltar. Ir de víctima es un gran negocio y se estima que Donald ha recaudado más de mil millones de dólares desde 2020 hasta hoy para sus campañas, tanto directamente como con los llamados super PAC, un dopaje en forma de millones de dólares desde 2010 cuando una sentencia del Tribunal Supremo abrió el grifo a contribuciones ilimitadas de individuos y empresas a las campañas electorales. La política para Trump es un negocio y uno en el que por fin él es el mejor. Esta imputación es solo el principio, no se vayan todavía, aún hay más.