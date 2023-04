Asturias no pitufa, la pitufan

Ángel Antonio García González, alcalde lugonense de Siero, apocopado en Cepi, se ha colocado a la vanguardia de la política municipal al fichar a los pitufos para comunicar a los sierenses las metas de desarrollo de la ONU.

En un encuentro el viernes con Véronique Culliford, hija del dibujante Peyo, creador de estos personajes, acompañados de pitufo Gruñón y de Pitufina, explicó el Alcalde que en los principales accesos de Lugones, la pitufolocalidad natal de Cepitufo, se colocarán varias pitufofiguras para sensibilizar a la pitufopoblación sobre distintos pitufoaspectos. Ello, no obstante, no supondrá una ampliación de la zona azul en Lugones, una localidad donde, como todo el mundo sabe, el carril bici está a reventar y ya nadie necesita estacionar los coches porque no se usan.

Aún se desconoce con exactitud el contenido de los mensajes que difundirán los pitufos, pero estarán orientados a la difusión de los comportamientos sostenibles y también, acaso, a un posicionamiento claro de los pitufos en contra de los incendios, habida cuenta de que en un primer momento los asesores más cercanos del presidente Barbón, en la búsqueda incansable de un responsable, barajaran la posibilidad de que fueran estos seres imaginarios, y no otros, los que estaban prendiendo la mecha con picardía. La llegada de los pifutos a Siero –especialmente la del pitufo Gruñón– había levantado sospechas al coincidir con el comienzo de las llamas. Como Gruñón no es del pueblo, fue declarado inocente.

Solventados todos los equívocos, se está estudiando la posibilidad de que los pitufos contribuyan a difundir el lema con el que Adrián Barbón Rodríguez, presidente del Principado, duque de Ahumado, conde de Cristoenelmonte y marqués de Salvatierra, incendia las redes: "Asturias no arde. La queman. Y los responsables son terroristas". En esta ocasión el mensaje será traducido a la pitufala tradicional de estos personajes y en los carteles figurará: "Asturias no pifuta. La pitufan. Y el pituforresponsable es Gargamel".

Por último, nos hacemos eco de un comunicado remitido directamente a este gacetillero y firmado por Nairda Cienfuegos, exdirigente de la banda terrorista TEA, integrada por pirómanos disléxicos. Cienfuegos negó ardientemente cualquier participación en el ataque coordinado que, según denuncia del presidente del Principado, desató la tormenta de fuego. Los componentes de la banda terrorista TEA aseguran que han depuesto las teas porque aquella vida de malhechores los tenía en ascuas y quemados y que hoy andan muy apagados. "Busquen si fueron otros", añaden muy encendidos.