Duelo en la izquierda

El mundo político está pendiente en España del desenlace que tenga la disputa de poder generada en el seno de la izquierda. Ya nadie se siente ajeno al desencuentro, salvo Vox, que parece ausente después de la moción de censura, porque puede afectar a la estabilidad del gobierno y merma las expectativas conjuntas de los partidos de la coalición ante las elecciones. Miembros del Ejecutivo y dirigentes socialistas se han implicado en la pugna, mostrando su inclinación por un acuerdo que respalde a Yolanda Díaz. Hacía tiempo que no veíamos a un partido poner tanto interés en la suerte de otras fuerzas políticas, pero es que el futuro del PSOE se juega en buena medida en esta pelea. Por su parte, el mismo Feijóo ha interpretado el lance como una maniobra de Pedro Sánchez para acabar con Podemos. Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu, a los que avaló Pablo Iglesias para tomar parte en la dirección del Estado, prestan atención a lo que sucede con gesto distraído. La política española sigue desenvolviéndose en arenas movedizas.

Tras la debacle que sufrió en las autonómicas de 2021 en Madrid, el líder todopoderoso de Podemos nominó a Yolanda Díaz para ocupar el puesto que había dejado vacante en la coalición, augurando que podría ser la primera mujer en presidir el Gobierno de España. Yolanda Díaz aceptó, pero meses más tarde, disconforme con el papel que le asignaron, empezó a levantar un liderazgo propio sobre una plataforma, Sumar, que carece de la estructura organizativa de un partido y más bien es una coalición electoral. A la cita de hoy acuden una docena de pequeños partidos regionales, viejos amigos de Pablo Iglesias que luego se hicieron rivales, y los dos grandes sindicatos. El grupo parlamentario de UnidasPodemos se ha dividido por la mitad y el partido morado, en el que se observan grietas, ninguneado por el socio mayor del Gobierno y abandonado por muchos de sus aliados iniciales, se prepara para un ejercicio de supervivencia, cuando aún no se ha cumplido la década desde su fundación.

Yolanda Díaz está decidida. Queda por ver lo que finalmente hará Podemos. Sus ministras han mantenido en el Gobierno una actitud muy distinta a la exhibida por su Vicepresidenta. La batalla, en primera instancia, no es ideológica. Lo que se dirime es el control de una parcela en el mapa político español. Podemos es una organización en claro declive, sin descartar que termine en desplome, que está adoptando la posición de resistir, y Yolanda Díaz, con una infraestructura rudimentaria, aupada por una imagen seductora y encuestas favorecedoras, ha despertado un cúmulo de expectativas. La falta de sintonía es evidente y presagia serias dificultades para establecer una pauta de colaboración. Pero ambos son muy conscientes de que el enfrentamiento los aboca a una derrota electoral probable y a un relevo en el Gobierno. Por mucho que el cisma contribuya a mejorar la cuenta electoral del PSOE, el principal beneficiario sería sin duda el PP, que recibiría así una ayuda para alcanzar La Moncloa.

Por el momento, Yolanda Díaz no ha enseñado su vena competitiva. El mensaje que ha pregonado hasta la fecha es universal. Pero puede encontrarse teniendo que luchar por un sitio entre el PSOE y Podemos. De confirmarse en los próximos meses el escenario actual, los socialistas se verán tentados a especular con la idea de compartir cartel en compañía de Yolanda Díaz, con el fin de aprovechar al máximo las posibilidades del sistema electoral. El PP encabeza los pronósticos y ha anunciado que derogará la obra legislativa del gobierno de Pedro Sánchez, lo que debería suponer un fuerte estímulo para los partidos que lo componen. La propuesta de una conjunción electoral de la izquierda sería el modo de proceder consecuente con el discurso del Presidente, que tanto se ha empeñado en polarizar a la sociedad española en dos bloques, uno el formado por la derecha y la ultraderecha cogidas de la mano, y otro el progresista, feminista y ecologista. Pero la unidad que reclama la mayoría de los votantes de UnidasPodemos es una asignatura pendiente de la izquierda. Y el problema no estriba mayormente en divergencias ideológicas. Suele obedecer a diferencias de estrategia y, como quizá ocurra en este caso, no a la lucha por el poder en la que debe comparecer con un plan bajo el brazo todo aspirante político, sino a empecinadas contiendas entre afines por el dominio de un espacio, un trozo del pastel o el supremo disfrute del poder por el poder.