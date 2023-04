¿Qué es un banco?

Pues, miren ustedes, algo tan simple como, "un poco de dinero y mucha confianza". Pero, además se podría puntualizar que primordialmente su negocio está fundamentado en la confianza, porque cuando ésta falla, el dinero se esfuma. Eso explica la razón por la que las entidades financieras son tan frágiles y sensibles a las crisis, a los ciclos económicos y a la pérdida de prestigio. Pero, hay otra verdad contundente e indiscutible y es que los bancos no quiebran, sino que los hacen quebrar los gestores por su mala administración y por no respetar las normas y las reglas básicas de la honestidad y la prudencia. Eso es lo que ha ocurrido recientemente con las dos entidades que han desatado un revuelo en los mercados financieros poniendo en alarma roja al mundo económico por un posible contagio en cadena que, en caso de producirse, provocaría una recesión, agravada por la retirada de fondos de los Bancos.

El Silicon Valley Bank, manejado por un equipo de ejecutivos ambiciosos, obsesionados por el crecimiento a base de lo que sea –llegó a duplicar el tamaño de la entidad en dos años– utilizando los depósitos de sus clientes para comprar bonos del tesoro que, al depreciarse sustancialmente, causaron un quebranto insostenible en la cuenta de resultados de la entidad. Ustedes se preguntarán: y ¿por qué esa pérdida, si la inversión en deuda soberana está garantizada por el Estado? Pues porque aquellos gestores poco profesionales no tuvieron en cuenta que, cuanto más suben los tipos de interés, menos valor de cotización tienen los títulos de deuda. Ese importante desperfecto creó un agujero en el SVB que, una vez conocido por sus clientes provocó la retirada masiva de sus fondos y, ante la falta de liquidez, la entidad quebró. Pues ya ven, un banco que, por errores básicos de su imprudente alta gerencia, ha colapsado y ha contagiado a First Republic y al Signature Bank, entidades con las que mantenían relaciones estrechas. No obstante, hay que aclarar que en USA hay 5.000 bancos regionales y, allí están bastante acostumbrados a ver que todos lo años quiebran una docena o mas por mala gestión y supervisión deficiente sin que la sangre llegue al río, así que la Reserva Federal, asegurando la inyección de liquidez necesaria, ha restablecido la confianza en el sistema y lleva camino de normalizar la situación.

El caso del Credit Suisse se veía venir. Ya en el último trimestre del año pasado perdió un 40% de los depósitos de clientes "prime" o de gran patrimonio debido a que había trascendido que la entidad venía arrastrando problemas de gobernanza en la alta dirección que causaron quebrantos muy significativos. Hasta tal punto se fue agravando su carencia de liquidez que, finalmente su principal accionista, el Saudí National Bank, se negó a seguir prestándole su apoyo. El desenlace ya lo conocemos, compra a precio de saldo y fusión por absorción por parte de su principal competidor. En estos dos casos quienes realmente pierden son los accionistas y los empleados por causa de una alta dirección imprudente, ambiciosa y poco ética.

En conclusión, quiero que mis queridos lectores saquen de esta experiencia un concepto claro, que no es otro que, la quiebra de entidades financieras siempre es motivada por la mala gestión de los directivos y la supervisión deficiente de las autoridades. No debemos perder la memoria de que esto fue lo que ocurrió en España con las cajas de ahorro en los años posteriores a 2009 (digo con la cajas, porque ninguno de los bancos necesitó rescate) que estaban gestionadas por políticos enchufados por los gobiernos del PSOE y del PP que cometieron todo tipo de desmanes financieros, corruptelas e imprudencias, y todo ello agravado por una deficiente supervisión del Banco de España a cargo del nefasto Fernández Ordoñez (también nombrado a dedo por el Gobierno). La situación en aquel momento fue tan grave que si no se rescatan con la intervención del Estado, llevan a nuestro país al default. La broma de aquellos políticos metidos a banqueros nos ha costado 60.000 millones de euros –que jamás serán recuperados– con cargo a los impuestos de todos los españoles.