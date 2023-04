Por contra a lo que pudiera parecer, el título del artículo no tiene nada que ver con la acepción de "querida o amante" que recoge el diccionario de la RAE. Amasia hace referencia a un flamante modelo geológico que predice la desaparición del Océano Pacífico dando lugar a un supercontinente formado por la unión de Norteamérica (que se moverá hacia el este) y Asia (hacia el oeste). Como el lector ya habrá deducido se trata de una simulación de la actividad de las placas tectónicas, que produce un cambio constante de la configuración terráquea.

Repasemos algunos detalles acerca de esta irrefutable teoría. La concepción de que las masas continentales van a la deriva ya se introdujo a principios del siglo XX, en contraposición con las ideas postuladas hasta entonces basadas en la creencia de que los continentes y las cuencas oceánicas se comportaban como estructuras estáticas o inamovibles.

Esta aventura científica comenzó en 1915 con la radical hipótesis de la "deriva continental" formulada por el alemán Alfred Wegener, tratando de explicar el encaje de algunos bordes continentales, con notables semejanzas entre las líneas de costa situadas a los dos lados del Atlántico, muy evidentes en el caso de Sudamérica y África. Este visionario sugirió que hace unos 300 millones de años los continentes que ahora existen estaban unidos en una gran masa continental única denominada "Pangea" (acronimia de pan = todo y gea = Tierra).

Pero es a mediados del pasado siglo cuando se engendra una extraordinaria revolución científica, con el descubrimiento de las dorsales oceánicas que serpentean por los principales océanos; es bien conocida, por su proximidad, la dorsal centroatlántica caracterizada por un valle de rift central, del que mana un intenso vulcanismo y un elevado flujo térmico. Estos hechos abocaron en la hipótesis de la "expansión del fondo oceánico", según ella las dorsales están localizadas en zonas de ascenso convectivo en el manto terrestre (astenosfera), lo que provoca que el suelo oceánico se expanda lateralmente alejándose de la cresta de la cumbrera. Investigaciones posteriores hallaron evidencias de este crecimiento al detectarse a ambos lados de la dorsal una serie de franjas simétricas de inversiones magnéticas representativas del cambio del polo norte en polo sur magnético y viceversa, de manera que las lavas que solidifican durante los periodos de polaridad inversa se magnetizan de manera opuesta a la actual. Además, se demostró que la edad de las efusiones lávicas era más antigua a medida que se alejan del foco emisor.

En el año 1968 se englobaron los dos conceptos precedentes (deriva continental y expansión del fondo marino) para constituir otro paradigma geológico, la "Teoría de la Tectónica de Placas", la cual sienta el principio de que la parte superior del manto junto a la corteza suprayacente (litosfera) está fragmentada en gigantescos segmentos terráqueos de carácter rígido –denominadas placas– que se apoyan en una región más dúctil del manto (astenosfera), lo que permite su movimiento sobre la astenosfera. Se conocen siete principales (la mayor abarca una porción muy importante del Océano Pacífico), con diferentes tipos de bordes: divergentes (dorsales oceánicas, crean corteza y aumentan el desarrollo del fondo), convergentes (fosas submarinas, donde una de las placas desciende por debajo de la adyacente –zonas de subducción–, originando así las montañas) y bordes pasivos de falla transformante (con deslizamientos laterales, a veces tan catastróficos como el terremoto de Turquía). A lo largo de los tiempos estas masas terrestres se encuentran en un proceso dinámico, describiendo continuos cambios morfológicos al trocearse o unirse unas con otras, amén de dibujar desplazamientos muy considerables (es significativo el traslado de Asturias, que de estar ocupando la parte más austral del Globo alcanzó la situación del presente).

Volviendo al caso de Amasia, este previsible ciclópeo continente simboliza una versión contrapuesta a la rotura que paulatinamente se produjo en Pangea hasta adoptar el aspecto que presenta el mundo. Así pues, las áreas continentales actuales no son concluyentes, chocarán unas contra otras, se superpondrán y se fundirán. Ahora la conjetura que nos incumbe se centra en fusionar dos grandes placas, la Eurasiática con la Norteamericana, tras el cierre de buena parte de la oceánica conocida como Pacífica; ambos continentes se solaparán por el polo norte, mediante una cordillera montañosa que permitirá cruzar de Alaska a Siberia.

Aunque esta hipótesis ya estaba sobre en el candelero a finales del pasado siglo, resurge con fuerza, en diciembre de 2022, al publicar tres geólogos de la Universidad de Curtin (Australia) y de Pekín (China), en la prestigiosa revista editada en Oxford, National Science Review, el artículo titulado "Will Earth’s next supercontinent assemble through the closure of the Pacific Ocean?". Esta postrera investigación, basada en las conclusiones extraídas de un simulador de alta tecnología, proporciona una novel comprensión de la evolución de la Tectónica de Placas. No obstante, esta grandiosa masa terrestre no llegará a formarse, al menos, hasta dentro de unos 200 millones de años.