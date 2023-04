Con Yolanda Díaz se han puesto todos en guardia. Los que la quieren y los que no. Incluso quienes la desprecian. La izquierda que recela de Sánchez y la que desconfía de Podemos, la derecha salvaje y la "derechita cobarde". Díaz, según lo veo, es el producto pinturero de la mercadotecnia con melena rubia y sonrisa riquiña en un rostro inasequible por no decir feroz. De su boca salen perlas entre cursis e incomprensibles, sin sentido, propias de una persona apenas formada, pero va camino de convertirse en la imagen de una de las dos Españas capaz de agarrarse a un clavo ardiendo y seguir creyendo. Tómense la molestia de escucharla y comprobarán que la mayoría de lo que dice no tiene pies ni cabeza, pero a algunos les resulta empática. Otros, en cambio, la detestan. No podría ser de otra manera en un país tan sumamente polarizado. La empatía, naturalmente, es fruto de la fabricación del personaje que ella misma, supongo, está modelando a su conveniencia. Desde cuando dice que quiere ser la primera presidenta de un gobierno para captar el voto de las mujeres hasta el mismo momento en que afirma que no es de nadie, confiando en que un ser adulto se crea tamaña estupidez. Ser de nadie, en la política, significa estar a expensas de todos. Esa tentación naif de fluir como si se tratara de un espécimen ajeno a lo que le rodea ya la tuvo cuando para sumar quiso vender lo de su transversalidad. Mercadotecnia gaseosa, en fin. He visto algo estremecido, como seguramente muchos lectores también, los efectos de la inteligencia artificial sobre la imagen de los políticos. Yolanda Díaz representa más que ningún otro la inteligencia encubierta. Lo que es lo mismo, la artificiosidad. Pero, ya saben, esto consiste en elegir lo que hay.