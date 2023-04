Barbón, la peor gestión contra los incendios

La tragedia provocada por la reciente ola de incendios en Asturias ha dejado en evidencia varios aspectos de la gestión, o más bien de la nula e inoperante gestión, de Adrián Barbón, que son inaceptables.

Las alertas que el Partido Popular, los ganaderos, los bomberos o los ecologistas han reiterado en los últimos años se han revelado, desgraciadamente, ciertas. No hay política de prevención de los incendios, los montes están abandonados y los servicios de extinción carecen de los medios necesarios.

Y mientras tanto el presidente del Principado se dedica a lo suyo: a la palabrería, los eslóganes vacíos, a eludir como siempre responsabilidades y a lanzar improvisadas teorías conspiranoicas sobre supuestos grupos de pirómanos terroristas organizados por toda la región. Con la imprudencia además de no esperar a las conclusiones de la investigación iniciada por la fiscalía.

Teorías que perseguían engañar a los asturianos con un trampantojo y que el propio Ejecutivo asturiano se ha visto obligado a ir diluyendo, contradiciéndose a sí mismo hasta pasar a hablar ahora de actuaciones individuales, ante la ausencia de cualquier evidencia.

Ciertamente habrán actuado pirómanos, para los que el PP pide que se les castigue con todo el peso de la ley, pero el foco no puede limitarse ni mucho menos a los delincuentes del mechero y las cerillas.

Los datos son tozudos, aunque Barbón prefiere instalarse en la propaganda. Tiene que dar explicaciones a los asturianos sobre sus responsabilidades y obligaciones directas. Estamos a la cola en inversión para la prevención, vigilancia, investigación y extinción de incendios, y lo poco que dedica el Gobierno regional ni siquiera se gasta.

En los cuatro años perdidos de Barbón nunca se llegó al 64 por ciento de ejecución del presupuesto para hacer frente al fuego. Es decir, se han dejado de gastar casi 6 millones de euros que habrían sido muy útiles ahora. Se invertía más hace una década.

El Gobierno tiene a los bomberos en huelga, no por legítimas reclamaciones salariales, sino para reivindicar mejoras en el servicio y en dotación de personal, a todas luces insuficiente.

Los medios de rápida intervención, vitales para evitar que los incendios se extiendan, son paupérrimos, y la brigada de investigación está desmantelada, con cinco de sus ocho plazas vacantes. Con lo que se gasta en horas extraordinarias se podría contratar una quincena de bomberos todo el año.

Y tras el ridículo de los trenes que no cabían por los túneles, ahora el Principado no pudo utilizar 12 camiones cisterna porque no cumplen con la legislación. Asturias ardiendo y tenemos parques de bomberos sin vehículos con agua. Escandaloso, y el Gobierno regional tiene aún la osadía de decir que no se necesitaban. No se puede tomar el pelo así a los asturianos.

Todo este desastre de gestión no es culpa de los pirómanos, es responsabilidad directa de Barbón. El sanchismo asturiano ha vuelto a demostrar que no está preparado para atender las necesidades de la región.

Como no hay un voto para siempre, los asturianos tienen en Diego Canga una alternativa que sí genera ilusión y garantiza un cambio sereno, gestión eficaz y aire fresco para nuestra querida tierra.