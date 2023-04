Los bomberos estamos quemados

Asturias arde, Castellón arde, Cantabria arde… Años atrás, el comienzo del verano era una época negra para todos los bomberos de nuestro país. Ahora, por desgracia y en vistas de los últimos acontecimientos, ni siquiera tenemos que esperar a la época estival. Ya no podemos hablar de "temporadas altas" de incendios, porque no existe ninguna "temporada baja". Estos son cada vez más agresivos, más frecuentes, más atemporales. Y, mientras tanto, nosotros, los bomberos, no dejamos de sufrir una merma de las condiciones para ejercer nuestra principal función: proteger a los ciudadanos.

Nuestros compañeros forestales de Asturias se han visto obligados a ir a la huelga, después de llevar desde el mes de marzo pidiendo más dotaciones, recursos, personal, mejoras en la organización y la desaparición de los "auxiliares de bombero", o, como desde el Principado les definen, "bomberos baratos". Estos, que cobran menos que los profesionales, cumplen las mismas funciones que el resto e, incluso, llegan a hacer de jefes de turno. Algo parecido ocurre en otras Comunidades Autónomas, donde existen "bomberos voluntarios". ¿Se imaginan haciendo una operación a corazón abierto a alguien que no sea médico o cirujano? ¿Y poniendo multas a quien no tenga la oposición de Policía o Guardia Civil? La respuesta es evidente. El pasado 18 de febrero, cuando se desató un incendio en una nave ubicada en El Berrón, únicamente había tres compañeros trabajando en el parque más cercano. Esta situación se repite de manera continuada en todo el territorio español. El aeropuerto de Sabadell, por ejemplo, tuvo que permanecer cerrado varias horas durante el pasado fin de semana por no tener bomberos aeroportuarios ni camiones disponibles. Es impensable que un país como España presente tales carencias en materia de seguridad, y por desgracia son más habituales de lo que se piensa. Desde la Coordinadora Unitaria de Bomberos (CUBP), la asociación más representativa del país que agrupa a los bomberos de las Administraciones Públicas y los aeropuertos, venimos tiempo manifestando la grave situación en la que nos encontramos. Sufrimos una brutal descoordinación como consecuencia de la ausencia de una ley que regule nuestro trabajo, lo que también aumenta peligrosamente los tiempos de intervención y alienta la inseguridad jurídica. Si decimos que cualquiera no puede ser bombero, decimos también que los que lo somos necesitamos un marco normativo que nos ampare, que nos defienda, que nos trate como el servicio público y esencial que somos. No ejercemos una profesión cualquiera. Desde la CUBP hemos apostado por el diálogo con los distintos grupos parlamentarios y hemos agotado la vía institucional para llegar a un acuerdo, pero la situación es insostenible y requiere voluntad política para tomar medidas urgentes. Si nuestros compañeros de Asturias han iniciado una huelga tras la oleada de incendios forestales; los bomberos de las Administraciones Públicas y los aeropuertos saldremos a las calles durante esta primavera porque la seguridad y protección de los ciudadanos está en peligro por culpa del bloqueo de una Ley que formaba parte del programa de Gobierno y debe aprobarse antes de noviembre. Ya hemos informado de que el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, tiene bloqueada la Proposición de Ley de coordinación de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento (SPEIS), cuya tramitación se encuentra en fase de enmiendas. Y en este contexto, ante las previsiones de un verano especialmente complicado, no entendemos la falta de voluntad política para acelerar el trámite parlamentario de una Ley que continúa atascada por un trato de favor a algunos partidos políticos a cambio del respaldo parlamentario para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Por todo ello, y no por el fuego que nos amenaza y al que cada día nos enfrentamos, los bomberos profesionales empezamos a sentirnos demasiado quemados.