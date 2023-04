La tierra asturiana se quema, arde sin piedad por casi toda su piel geográfica. Occidente y Centro se llevó miles de hectáreas un fuego traicionero y casi letal. Y ese ardor guerrero de las unidades de bomberos, protección civil y gentes de las zonas que sufrieron este infierno, se mostró en toda su explosión de esfuerzo y solidaridad. Días para olvidar cuando el bosque se quema por insensatos atormentados por la maldad y las funestas artes de buscar el daño general.

En este espectáculo desolador juegan con desdén y ensañamiento los pirómanos consentidos, algunos agricultores-ganaderos desencantados consigo mismos y contestatarios con la Administración Pública, los idiotas aburridos y malpensantes, los poderes ocultos que buscan intereses espurios y la despoblación rural que impide la limpieza de los bosques y el matorral. Sin política forestal no hay manera de conservar ese verde e icónico ecosistema asturiano. Lo verde se convierte en negras ascuas de una naturaleza en extinción. Y si se quema el monte mucho de nosotros también se quema y alcanzamos la perdición y el apocalipsis.

Falta conciencia medioambiental, los eólicos más que avanzar en energías por ese territorio occidental convertirán a estos entornos de vida y tradiciones en rincones de secano y penuria ecológica. La gente quiere vivir tranquila dentro de un desarrollo armónico y garante de elementos que distorsionen sus modos vitales y su salud. Y el bosque cada día pierde su clorofila virgen y su verdor oxigenante. Los tristes incendios están muy presentes en nuestros contornos, el abandono de las artes tradicionales en el campo y el desbroce controlado y eficiente no se realiza.

Hay desidia política, lo apuntan los que viven a fondo el campo regional y se demanda un diseño avanzado y real en acciones forestales. Este paraíso del matorral hay que desterrarlo y volver a ese vergel de tantas tonalidades verdes que fue Asturias. No hay que desmayar en buscar soluciones eficientes para el campo y el bosque. Viendo el esfuerzo y la solidaridad en estos días de quemas, de personas como José Manuel Alba y la activista medioambiental Azucena Rivas en terrenos de Paredes y Canero, en Valdés, es suficiente para confiar en una reforestación modélica en un paisaje idílico transformado en rastrojos inmisericordes de ruina y tristeza. Bien por las brigadas antiincendios, por esas gentes esforzadas en vencer las llamas del averno incontrolado y hacer rogativas para que el cambio climático sea ordenado y los amigos de las cerillas no se recreen en juegos mortíferos y devastadores. El cambio climático envuelve el planeta y Asturias no se libra de ese estigma geográfico y ambiental. Urge pensar que somos verdes por definición genética y que si queremos existir como hasta ahora, el agua divina de nuestros manantiales y con estrategias forestales punteras regresaremos al "universo clorofila" astur.