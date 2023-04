Ser de Amieva, llamarse Elvis y querer ser alcalde

Ser de Amieva y llamarse Elvis no es algo que pase desapercibido. Y ya si te metes en política, pues como que centra la atención de mucha gente. Es lo que ha sucedido con el recientemente elegido candidato de Foro Asturias a la alcaldía de este pequeño concejo del Oriente, donde el partido ha gobernado el último mandato con José Félix Fernández al frente.

Ahora le sustituye Elvis Parrondo Fernández. Y claro, Chatu Román, el plumilla que anda ojo avizor por el Oriente, se puso a investigar el motivo de tal nombre de pila, que nadie negará que es algo singular en un territorio en el que se cuentan a pares los pelayos y, por supuesto, los habituales de toda Asturias: joses, manueles, franciscos, juanes, etc.

Pero no fue así en el caso de Elvis Parrondo Fernández, vecino de Sebarga y quien al nacer en 1980 –lo hizo en el pueblo leonés de Riaño– fue bautizado con el nombre del más famoso cantante de todos los tiempos: Elvis Preysley. Cuenta Chatu Román, porque a él se lo han contado en Amieva, que fue su madre, María Elena "Leny", la que así lo decidió. Era (y es) muy fan del malogrado artista de Misisipi, por lo que bautizar a su pequeño con su nombre fue su particular homenaje al conocido como el "rey del rock and roll".

Lo que no se ha podido saber es si el candidato forista ha heredado su gusto por su tocayo norteamericano, quien con su movimiento de caderas volvía locas a las jóvenes de medio mundo, incluida a la joven Leny. Lo que sí se conoce es la afición del Elvis asturiano –que trabaja de comercial– al mundo del motor, pues es organizador del Rally automovilístico Picos de Europa a través del Cangas de Onís Motor Club, cuya próxima edición será el 30 de junio y 1 de julio.

Para entonces ya sabrá Elvis Parrondo si los amievenses le dieron o no la confianza para ocuparse de la gestión municipal. Si no, siempre le quedarán los ritmos de su tocayo para consolarse.