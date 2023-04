Cuestiones de Asturias

¿Pesimista con Asturias? Un buen amigo me espetó jocosamente que cada artículo que publico sobre Asturias parece una esquela. Desde luego, mi intención no es esa, pero es mi particular forma de inyectar optimismo a través de la realidad, por dura que ésta sea. El pesimista se derrumba, el realista tiene un plan: conocer la verdad para decidir libremente. ¿Asturias está enferma? Desgraciadamente sí, de competitividad. Partimos en desventaja en infraestructuras, en políticas fiscales, en cultura de emprendimiento y sobre todo en productividad, pues son muchos años inmersos en un sistema basado en la preponderancia de la iniciativa protegida. El clima de abulia, frustración y aletargamiento ha sido posible por décadas de políticas de economía subsidiada que propicia las condiciones ideales para una vida cada vez peor. Asturias languidece y precisa desfibrilador. ¿El invierno demográfico es parte de la enfermedad? A pesar de que estamos en récord de inversión para el Reto Demográfico, cada vez hay "menos capital humano y menos humanos con capital". La sequía demográfica es extrema en Asturias debido a tres factores tasados: el peor índice de natalidad del mundo civilizado (por cada nacido hay cuatro muertos), peor ratio que mide el éxodo: una media de ocho mil personas al año se va de la región y la peor tasa de aborto: el 20%, una de las más altas del país. Es urgente un cambio socioeconómico con bajada de impuestos y medidas provida que incentiven la natalidad y la conciliación familiar. ¿La inmigración es la solución para la repoblación? En tan sólo una década, el 50% de los trabajos actuales desaparecerán por el tsunami de la inteligencia artificial, lo que requerirá personal altamente cualificado. Por eso, el problema no es de cantidad sino de calidad. Necesitamos población preparada que sume y no que parasite, de eso ya vamos sobrados. ¿Será positivo el AVE a Asturias? El AVE de Madrid a León (288 km) tarda dos horas, y entre León y Gijón (142 km) tardaría casi lo mismo. El firme del tramo de la Robla está sin actualizar, los túneles tienen tres hilos y el tramo asturiano mantiene las antiguas vías de ancho ibérico de mercancías, lo que hace que la velocidad media desde León hasta la costa asturiana sea poco más de cien kilómetros a la hora, y esto no es alta velocidad. Añadamos el fiasco de los trenes Feve que no caben por los túneles, la inoperancia del proyecto del Corredor Atlántico y la desconexión ferroviaria del aeropuerto, que incumple las recomendaciones europeas. Lo sangrante es que la alternativa: la autovía del Huerna, es el peaje más caro por kilómetro del país. ¿Se ha invertido en Asturias? Se ha invertido mal. Unos ejemplos, con datos publicados. El Metrotrén de Gijón, iniciado hace veinte años, permanece abandonado porque "no se tiene peso en Madrid". El HUCA, con un presupuesto de 190 millones de euros entre desfases y pago del préstamo hasta el año 2035, puede sumar un coste final de mil millones. La deuda del Musel supera los 800 millones de euros y la Oficina Antifraude Europea reclama 198 millones. La Regasificadora del Musel, declarada ilegal por la Justicia, tuvo un coste de construcción de 360 millones de euros, y se mantiene cerrada once años con altos costes de mantenimiento. ¿Qué se puede hacer con la Zalia? De primera mano puedo afirmar que esta infraestructura, que acumula un pufo de unos 200 millones en estos dieciocho años de fracasos, está ahora prácticamente abandonada por una mala gestión pública que prefirió crear un "poligonón" al modelo Sogepsa en vez de una plataforma logística intermodal de valor añadido de gestión privada. El secretario general de Industria habla de "la nueva revolución industrial de Asturias". En los años de máxima industrialización, Asturias llegaba al 38% del PIB y ahora a un escaso 13% a pesar de albergar importantes multinacionales. Las políticas de estas décadas han hecho que la primera industria asturiana sea actualmente "los jubilados". Así que, los mismos errores "caza subvenciones" que nos trajeron hasta aquí no pueden volver a ser la solución. La prioridad es hacer competitiva la región y a las empresas a base de productividad, para no tropezar con la piedra que nos han hecho pasar de una "jungla industrial" a un "geriátrico natural". Un estudio afirma que: de haberse mantenido la actividad minera, las Cuentas serían un 44% más ricas. ¿Opinión? El carbón ha sido un bastión de riqueza durante medio siglo, pero en las últimas décadas, la producción de carbón era deficitaria, altamente bonificada y, por consiguiente, insostenible. La gran cuestión es que con los 26.000 millones de los Fondos Mineros –bien invertidos– se hubiera montado dos fábricas de coches y una planta de chips, Asturias tendría pleno empleo y la vida de los asturianos sería ahora un 60% mejor. ¿Plaga de incendios? Asturias sufre 126 incendios activos con temperaturas máximas de 19 grados, por lo que parece evidente la intencionalidad: esto es terrorismo medioambiental. Reseñar la coincidencia de que 3 de cada 4 lugares ardiendo tendrán proyectos eólicos. Proseguiré.