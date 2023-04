Obregón y Díaz

La semana pasada fue la de Ana Obregón y esta, la de Yolanda Díaz. La primera rompió portadas y ensombreció el éxito propagandístico de Sánchez en China. La prensa, las redes, las familias en sus casas, los amigos en las tertulias y hasta los conocidos en el gimnasio se lanzaron a opinar a su favor, en su contra o en el punto medio. Hubo quien execró, quien defendió y quien, comprendiendo, veía serios reparos morales. La segunda al fin presentó su proyecto tan largo tiempo anunciado y aunque no petó, hay quien cree que sí puede hacerlo en el futuro y ya los expertos avisan de que es capaz de lograr el milagro de remontar las encuestas. Hay quien ve el advenimiento tan largamente anunciado de su plataforma Sumar o lo que quiera que sea eso como la gran ilusión capaz de galvanizar a la izquierda desmotivada, y hay quien estima que es más de lo mismo aunque con unas formas edulcoradas cuando no untuosas. No faltan quienes avisan de la ambición de la Vicepresidenta segunda que puede poner en peligro una operación cuyo muñidor no es otro que el propio Sánchez.

A primera vista no puede haber dos mujeres más distintas. Y sin embargo ambas han quedado extrañamente hermanadas no solo por haberse convertido en rabiosa actualidad sino por haber sido objeto a la vez del rechazo amargo de las ministras de Podemos. Me contestará el amable lector que en eso comparten el honor con gente tan estupenda como empresarios ilustres, banqueros arriesgados, feministas tradicionales, periodistas independientes, políticos rivales y hasta el propio monarca. Todos ellos víctimas del ceño perpetuamente fruncido y el ataque constante de quienes, a imagen y semejanza de su mentor, padecen la enfermedad de la animosidad continua contra quienes no comparten su pensamiento, incluidos muchos compañeros de gabinete. Puede que esa dolencia odiadora haya sido lo que, por contraste, ha encumbrado a Díaz al lugar prominente que ahora ocupa. El tiempo sentenciará. En el caso de Obregón, este juega indudablemente en su contra. Y esta dura afirmación es solo biología, no edadismo.