Las elecciones de mayo en Asturias

Los españoles opinan que las elecciones generales son las más importantes. Según la encuesta del CIS sobre voto autonómico del pasado noviembre, el 57% de los asturianos piensa lo mismo. Los comicios locales son considerados elecciones de segundo orden. Sin embargo, además de ser decisivas en la elección de los presidentes de las comunidades autónomas y de los alcaldes, no debiera menospreciarse su relevancia en la política nacional. A veces, los votantes las aprovechan para mostrar su desacuerdo con la gestión del gobierno central y en ocasiones han anticipado el resultado de las elecciones generales celebradas a continuación y un cambio de ciclo electoral. Fue lo que ocurrió en las locales de 1995, que anunciaron en un clima adverso al gobierno socialista la victoria del PP en las generales del año siguiente. Desde noviembre de 2019, con la pandemia, la guerra de Ucrania y el gobierno de coalición por medio, la cita electoral de mayo es la primera a la que están convocados todos los españoles con derecho de sufragio.

Los asturianos son, junto con los navarros, los electores que tendrán más en cuenta los temas propios en las elecciones autonómicas. El voto en clave nacional podría beneficiar al PP, que encabeza las encuestas de cara a las próximas generales. El voto en clave regional contribuiría con toda probabilidad a alargar el dominio socialista. El PSOE estaría favorecido por la valoración del gobierno autonómico, que ha merecido una conformidad poco entusiasta de los asturianos, y las dudas que suscita la oferta de la oposición. A la pugna habitual entre estas dos tendencias se superpone el contraste de los candidatos del PSOE y el PP con perfiles bien diferenciados. Adrián Barbón ofrece una política de proximidad, empatía y confianza. Diego Canga promete dinamismo, ir de frente a los problemas y una política resolutiva. El líder socialista exhibe un profundo arraigo asturiano, ha desarrollado una larga carrera política en su concejo natal y ve Asturias desde dentro. El candidato popular concibe la región con la amplia perspectiva que permite el desempeño de puestos de influencia en la Unión Europea y pretende reactivarla aplicándole el método que emplea Bruselas en las políticas públicas. Llevadas sus diferencias a un extremo, en el que no han caído ninguno de los dos, podría decirse que a Barbón lo define la socialdemocracia convencional con una licencia de tímido populismo, mientras que Canga personifica el político de espíritu tecnocrático siempre en busca de la eficiencia.

Pero saber qué perfil de gobernante prefieren los asturianos para gestionar sus asuntos no es el único aliciente de estas elecciones. Asturias es, desde hace algún tiempo, un caso particular en la política española. Aquí, tanto la izquierda como la derecha, están más divididas que en el resto de España. En la política asturiana no ha habido coalición a la izquierda del PSOE. Y ahora, Izquierda Unida y otros pequeños partidos se presentan como aliados de Sumar. Yolanda Díaz no será candidata, pero sí estará presente en estas elecciones. El destino de casi cien mil votos y seis escaños es una gran incógnita y afecta, desde luego, a las expectativas del PSOE de seguir en el gobierno regional. Por su parte, los partidos de la derecha tampoco se han reagrupado después de varias escisiones y no es seguro que el PP logre concentrar el voto. Al contrario que en 2019, cuando estaba en plena ascensión, los votantes de Vox podrían transferirle una parte de su apoyo electoral. En un ambiente tan polarizado, los miles de votos errantes de Ciudadanos son los más apreciados. La supervivencia de Foro es de difícil pronóstico. Ambos están en riesgo de quedarse fuera de la Junta General y, aún así, cabe la posibilidad de que obtengan una pequeña bolsa de votos y priven al PP de algún escaño.

Una novedad de estas elecciones será la candidatura de SOS en las circunscripciones de Occidente y Centro, bajo la bandera de la España vaciada. El reto demográfico ha sido una prioridad en la agenda política asturiana en esta legislatura. Pero, además, el respaldo que obtengan estas listas permitirá medir la intensidad de las actitudes antipartidistas en nuestra región y, especialmente, en la zona rural. Es esta una cuestión del máximo interés. Los dos rasgos que caracterizan la política asturiana de la última década son la fragmentación de los partidos y el elevado abstencionismo electoral, debido solo parcialmente al abultado censo de electores residentes ausentes, el mayor de España por detrás del de Madrid, Barcelona, Coruña y Pontevedra. El PSOE, favorito, resiste y el PP intenta recuperar el terreno perdido. Pero las elecciones se decidirán en la incertidumbre creada por los dirigentes y los votantes de los partidos minoritarios. A los electores asturianos les sobran los motivos.