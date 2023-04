¿Uso irracional del medicamento?

Entre las múltiples disfunciones del Estado de las autonomías, pocas tan delirantes como la existencia, en cada comunidad española, de una Comisión de Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios (CURMP). Observemos el itinerario de un fármaco o tratamiento recién creado y valoremos juntos si la anterior aseveración es una hipérbole o está justificada.

1) Una compañía farmacéutica lanza un medicamento nuevo. 2) La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) lo evalúa y, eventualmente, lo aprueba. 3) La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) también lo evalúa y también lo aprueba. 4) El Ministerio de Sanidad le fija un precio, con lo cual ya puede ser prescrito por cualquier médico del sector privado y comprado por cualquier paciente que quiera y pueda pagarlo (suelen ser caros). 5) Para la sanidad pública, la pelota pasa al tejado de las comunidades autónomas, cada una de las cuales dispone de una Comisión de Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios que valora si ese fármaco ingresa en la lista de subvencionados. Hasta aquí, todo normal.

Continuemos. Las 17 comisiones del medicamento empiezan a recibir solicitudes de especialistas de la sanidad pública que aspiran a recetar ese fármaco a algún paciente. Para un mismo cuadro clínico, unas dicen que sí; otras, que no; otras, que ya veremos. Los médicos solicitantes se enfadan cuando ven que sus colegas de otras comunidades reciben el plácet, y ellos no. Los pacientes contemplan cómo a un pariente o conocido de Galicia, Cantabria o Castilla y León, que tiene una patología idéntica, le dicen que sí, mientras él tiene que seguir tirando con el tratamiento antiguo, que no le funciona del todo bien. En otras ocasiones, obviamente, serán los médicos y enfermos gallegos o cántabros los que envidien a los asturianos.

Todo ello, conviene repetirlo, para pacientes con cuadros idénticos. ¿Es razonable o es delirante que haya 17 comisiones distintas valorando lo mismo y adoptando decisiones divergentes?