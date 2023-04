¿Pagará usted más este año?

Si sus rentas han crecido en el pasado año, la cuota tributaria de su declaración de IRPF crecerá, obviamente, pero es posible que ese crecimiento de sus rentas no supere al experimentado por el IPC: si este fuera el caso, usted habrá ganado más, pero no habrá mejorado su nivel de vida ni habrá aumentado su capacidad económica. Sin embargo, aunque esa ganancia sea ficticia, su cuota tributaria del IRPF aumentará, pagará más o le devolverán menos. Trataré de explicar cómo la inflación incrementa la carga fiscal si no se contrarresta deflactando o indexando las cantidades fijas recogidas en la ley (el término "indexar", que se usa con frecuencia, es un anglicismo que quiere decir adaptar al index, en nuestro caso al Índice de precios).

La última modificación importante de la normativa del IRPF fue la ley 26/2014, con vigencia a partir de 1 de enero de 2015. Desde entonces, en ninguno de los ocho años transcurridos, se han actualizado con carácter general las cuantías de las reducciones establecidas en la ley (como tradicionalmente se había hecho siempre cada año), ni se han modificado las bases de los cinco tramos de la escala de gravamen. Solo, y muy justificadamente, se han ampliado las reducciones para los contribuyentes con rendimientos netos de trabajo o de actividades económicas inferiores a 19.747,50 euros. Mientras tanto, el Índice de precios al consumo ha crecido un 17,4% a nivel nacional .

A causa de este desfase, la carga fiscal ha ido creciendo año tras año, como digo, por dos vías: una, porque las reducciones que se restan de las rentas se han congelado, no mantienen el nivel que el legislador –único autorizado por la Constitución para imponer o modificar impuestos– quiso darles. Ahora se pagará más –con un dinero devaluado, cierto–, pero si antes se ganaban 100 y ahora 120 y en ambos casos se deducen 30, es obvio que antes se tributaba por el 70% de los ingresos y ahora se hace por el 75%. El caso más clarificador es la cuantía de los "mínimos", personal y familiar, que están exentas del impuesto; dice el artículo 56: "El mínimo personal y familiar constituye la parte de la base liquidable que, por destinarse a satisfacer las necesidades básicas personales y familiares del contribuyente, no se somete a tributación por este impuesto". Como las cantidades fijadas para estos mínimos en 2014 no han sido actualizadas, es evidente que se está conculcando la ley porque aquellos mínimos no cubren las necesidades básicas de 2022, con lo que una parte de las rentas destinadas hoy a cubrir esas necesidades básicas están siendo sometidas a tributación a pesar de que la ley las exime.

Nos estamos refiriendo a las reducciones que vienen recogidas en la ley en una cuantía fija (cuando vienen en porcentaje suelen tener límites señalados también en cuantía fija o máxima). Son muy variadas: las relativas a los "mínimos" pueden llegar a cifras respetables; por ejemplo, una familia con dos hijos, uno de ellos menor de tres años, y una abuela con una discapacidad del 65% (o un abuelo, claro) suma 25.000 euros de exención, que serían 29.350 euros si esa cantidad se hubiera deflactado, es decir, se están sometiendo a tributación 4.350 euros que no debieran tributar. Y hay bastantes más reducciones en la ley, unas para casos muy concretos y otras de aplicación general, como los 2.000 euros que se permite descontar en todo caso de los rendimientos de trabajo o de actividades económicas, o los 3.400 para las declaraciones conjuntas; todas ellas deberían haber sido aumentadas este año en un 17,4% si se hubiera actuado con justicia y honradez. Y otro tanto cabe decir respecto a los numerosos límites cuantitativos que recoge la ley para permitir la aplicación de las reducciones o para aplicar distintos sistemas o procedimientos.

Hasta aquí, hemos hablado de las reducciones congeladas, pero hay otra vía por la que la inflación influye sensiblemente también en el sistema tributario: es la derivada de la escala progresiva, con varios tramos o peldaños con diferentes porcentajes de gravamen, que es el sistema que recoge la normativa del IRPF. Si la cuantía de cada uno de los peldaños no se indexa, como está sucediendo, no se actualiza, un crecimiento ficticio de las rentas –el producido por la inflación– puede derivar en la aplicación de un tipo impositivo superior al aplicado anteriormente para una misma capacidad económica.

La escala impositiva estatal y la autonómica del Principado (que se aplican 50/50) son diferentes; analizar ahora las dos complicaría mucho la exposición, por lo que utilizaré una única, duplicando la estatal, lo que no desvirtuará la argumentación. De este modo, la escala se inicia con un primer tramo de hasta 12.450 euros que es gravado con un 19%, el segundo tramo se grava al 24%, el tercero al 30%, el cuarto al 37% y el quinto al 45%, más un sexto añadido últimamente por la ínclita ministra actual de Hacienda, al 49%. Por tanto, mientras no se actualicen o deflacten las cantidades que delimitan los tramos de la escala, cada año que aumenten las rentas del contribuyente, y aunque ello no suponga aumento alguno de la capacidad económica, el tipo marginal irá remontando la escala, y, por tanto, creciendo (se llama "marginal" al tipo más alto que se aplique). Pues bien, al igual que sucede con las cuantías de las reducciones, las cuantías o bases de cada uno de los cinco tramos de la escala siguen sin actualizarse desde el año 2014. Si consideramos que una familia tenía una base liquidable de 19.000 euros en 2014, su tributación en tal fecha sería: (12.450 x 19%) + (6.550 x 24%); si esa base liquidable, por mor de la inflación, alcanza ahora –17,4% más– los 22.306 euros, la tributación será: (12.450 x 19%)+(7.750 x 24%)+(2.106 x 30%) es decir, se ha pasado del segundo escalón al tercero, y del tipo marginal del 24% al del 30%. Así pues, como dijimos antes, esa familia, sin que haya aumentado su capacidad económica, está pagando, sobre parte de sus ingresos, seis puntos por encima de lo que pagaba hace ocho años. Y este efecto negativo se incrementa con el crecimiento de la base liquidable que se deriva de la congelación de las reducciones.

Es lo que hay, el Gobierno central y el autonómico nos han congelado las reducciones y nos han subido el tipo impositivo, pero siguen diciendo que en España solo se han subido los impuestos a las grandes fortunas; y para el próximo año, mientras no ceda la inflación que ahora mismo padecemos, más de lo mismo.

De otra lado, no sería honesto ignorar que el Gobierno del Principado, aunque no ha deflactado, como debía haber hecho, ha aprobado, o incrementado, para 2022, varias reducciones para casos muy concretos (hasta 26, he contado), pero ninguna de carácter general.