Tal vez estemos lejos aún de la perfecta clonación de cuerpos humanos, a partir de la información genética, y de la clonación de su conciencia, a partir de toda la almacenada en el big data, pero ¿cuánto de lejos? Los llamados "avances" de la ciencia han entrado en una fase de aceleración exponencial y, metidos en ella, los tiempos se acortan de forma no concebible por una mente orgánica. Tal vez la gran meta mítica sobre la que al final descansa nuestra civilización y su repertorio de esperanzas conscientes o inconscientes, la de la resurrección, no esté al alcance de la ciencia, y esta sea capaz solo de producir una imitación, una copia infiel. Esta sería hoy la esperanza de seguir siendo como somos, o sea, cada uno de un modo y por un tiempo, echando mano solo, a efectos de resurrección, del libro sagrado, el que lo tenga a tiro de su fe, y el que no, haciendo solitarios (como este).